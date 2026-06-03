Він є найбільшим з нафтоперевальних комплексів на північному заході Росії. Про це повідомляє Astra.

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Що відомо про термінал у Петербурзі?

Вранці 3 червня мешканці Санкт-Петербурга повідомили, що чули велику кількість вибухів у місті. Губернатор Ленінградської області заявив, про збиття 30 безпілотників над регіоном.

Внаслідок атаки горить АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Цей сучасний спеціалізований перевантажувальний комплекс є найбільшим в Балтійському регіоні.

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Площа об'єкта 37 гектарів, на яких розташовано 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів. Пропускна здатність – 12,5 мільйона тонн на рік. Його було визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки Росії.

У середу, 3 червня, в місті розпочнеться Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), куди, мають приїхати іноземні бізнесмени. Він має проходити за 17 кілометрів від атакованого сьогодні нафтового термінала.

Удари по російських НПЗ

У вівторок, 2 червня, у Краснодарському краї були вибухи. В районі Ільського нафтопереробного заводу сталась пожежа. Це вже 16-та атака на Ільський НПЗ з початку повномасштабного російського вторгнення.

Також стало відомо, що в травні нафтопереробний завод у Волгограді, що належить російській компанії Лукойл, призупинив переробку нафти. Це сталося після атаки українських безпілотників. Удари спричинили пожежу та пошкодження.