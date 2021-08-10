Таинственная смерть экс-министра Кравченко, прорыв женщин в политике: важные события 2005 года

Оранжевая революция перевернула жизнь украинцев в 2004 году. И с приходом 2005 все ждали первые результативные плоды революции.

В мире в настоящее время рождался ютуб. А на политической карте Европы появилась железный канцлер в юбке. Подробнее – в программе.

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В Киеве 23 января 2005 года принимали дипломатический десант. В присутствии 59 официальных иностранных делегаций и примерно 500 тысяч человек прошла инаугурация Виктора Ющенко как третьего президента Украины.

Ющенко приносит присягу как президент: смотрите видео с ютуба "Этот день в истории"

После присяги зал скандировал фамилию нового президента. Настроение было приподнятое. После официальных торжеств в здание на улице Грушевского Ющенко с семьей прибыл на площадь Независимости, где его ждали почти полмиллиона человек. Он обещал очень много всего, реформы в частности.

Свое выступление Ющенко закончил лозунгом "Слава Украине!", Но ответа "Героям слава!" украинцы тогда еще не знали. Поэтому просто раздался гул, который смешивался с возгласами.

Подготовка к Евровидению

Новой порцией радости, которую получило в 2005 году украинское общество, была подготовка к Евровидению. Киев впервые принимал международное шоу такого уровня благодаря победе Русланы в 2004 году.

По информации из Википедии , Украину представляла певица Руслана (Руслана Лыжичко) с песней Wild Dances ("Дикие танцы") и одержала победу с 280 баллами.

Украину на конкурсе 2005 года представляли парни из группы "Гринджолы" – с песней, которая стала гимном оранжевой революции. Зрителей выступление не впечатлило. Гринджолы заняли 19 место из 24 участников.

Выступление группы "Гринджолы" на Евровидении-2005: смотрите видео

Скандал Ющенко и Тимошенко

Революционным для Украины было решение назначить на должность премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Сначала их так и называли:

Ющенко – "народный президент";

Тимошенко – "народный премьер".

Но все закончилось большим скандалом. Окружение премьера обвинило Ющенко в коррупции, окружение Ющенко – "забросило" Юлии Владимировне подковерные интриги не в пользу Украины.

Топливный кризис в Украине

Все это происходило на фоне серьезного топливного кризиса, спровоцированного российскими нефтетрейдерами. У этого был выразительный "душок" борьбы за сферы влияния между кланами "оранжевой" команды.

Правительству Тимошенко, правда, удалось поднять в 12 раз размер помощи при рождении ребенка. Теперь до 22 налоговых минимумов, в то время это почти 8 тысяч в гривнах.

Решение – хорошее, намерения – благие, но в бюджете денег банально не было. Выплачивались детские гривны с большой задержкой.

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"Самой большой моей ошибкой было назначение Юлии Тимошенко премьер-министром Украины. Тимошенко – это 100% химически чистая проблема. Это пустота и ложь, которая входит в политику", – заявил Ющенко.



Между Ющенко и Тимошенко произошел скандал / Фото Associated Press

Применять такую ​​лексику в отношении Тимошенко, Ющенко заставил общий опыт. Одним из первых крупных конфликтов стал для обоих кризис первого года президентства Виктора Андреевича.

После избрания президентом Виктор Ющенко назначил на пост премьер-министра Юлию Тимошенко, а на пост главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Петра Порошенко.

Противостояние правительства и СНБО

Понимая, что Тимошенко "перетягивает одеяло на себя", президент пытался удержать влияние расширяя полномочия СНБО, то есть своего друга, и кума Петра Порошенко. Впоследствии уже противостояние между правительством и СНБО парализовало страну.

В конце концов указом президента в отставку отправили и премьер-министра Тимошенко и главу СНБО Порошенко. Новым премьером стал Юрий Ехануров – давний соратник Ющенко. Уже через год на выборах в Верховную Раду большинство получила "Партия регионов", а на пост премьер-министра Ющенко назначил своего бывшего главного соперника Виктора Януковича.

Разочарование украинцев действиями власти росло. Все это вылилось в результаты следующих президентских выборов, где Виктор Ющенко набрал всего 5%. Но тогда, в 2005 году, кредит доверия новому президенту был очень высоким. А эйфория от того, что гражданскому обществу удалось победить – зашкаливала.

Прорыв женщин в большой политике

Можно назвать 2005 год – годом прорыва женщин в большой политике. Новым госсекретарем Соединенных Штатов Америки стала Кондолиза Райс: первый раз – темнокожая, второй раз в истории США – женщина. В Европе впервые на пост премьер-министра пришла Юлия Тимошенко в Украине и Ангела Доротея Меркель в Германии.

В историю Германии 22 ноября 2005 года войдет как день избрания на пост главы правительства первой женщины-политика. Она нашла слова, чтобы объединить в своем правительстве представителей 2 основных политических сил: ее христианские демократы отдали немного портфелей главным конкурентам на выборах – социал-демократам.



Меркель стала первой женщиной-политиком на посту главы правительства Германии / Фото Associated Press

Она оказалась незаурядным политиком. Дома ей удавалось найти ключик к симпатиям немцев – не покидала премьерское кресло в течение следующих 15 лет.

В 2021 году заканчивается четвертый срок Меркель на посту. Больше баллотироваться она не собирается.

Она оказалась хорошим кризисным менеджером для Германии, что было заметно все время от финансового кризиса 2008 года до сегодняшней пандемии. После нападения России на Украину Меркель вошла в группу основных переговорщиков, которые пытались помочь свернуть российскую агрессию, поддерживая суверенитет Украины.

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После себя Ангела Меркель оставляет добрую память и узнаваемый жест – так называемый "ромб Меркель". И не исключительно, что человеком, который позволил провести "Северный поток-2".

Завершение паломничества Папы Римского Иоанна Павла II

Одним из самых узнаваемых людей ХХ века был Папа Римский Иоанн Павел II. Он критиковал искусственную религиозность, боролся против коммунистических и тоталитарных режимов и призвал больше всего уважать человеческое достоинство.

Его земное паломничество завершилось 2 апреля 2005 года. А через несколько дней начал свою важнейшую миссию на глазах у всего мира еще один немец.

Что известно об Иоанне Павле II? Кароль Войтыла, который взял себе имя Иоанна Павла II, за предыдущие 455 лет был первым Папой Римским неитальянского происхождения, вероятно, первым Папой-славянином. Известен также как философ, теолог, драматург, поэт, педагог. Всю жизнь его девизом были слова, произнесенные во время первой папской мессы 22 октября 1978 года: "Не бойтесь! Откройте двери для Христа".

С 1992 года Иоанн Павел II страдал болезнью Паркинсона. Со временем болезнь прогрессировала. Двигаться самостоятельно понтифику было все труднее и труднее.

Он пережил удаление раковой опухоли. Оставаясь на посту, демонстрируя, как он борется с болезнью и принимает старость, Иоанн Павел II стал личным примером высших ценностей, которые пропагандировал.



Иоанн Павел II – пример высоких ценностей, которые пропагандировал / Фото пресс-службы Белого дома

Похороны понтифика проходили на площади Святого Петра в Ватикане. Участие в церемонии приняли 300 тысяч верующих, 200 президентов, представителей исламского и еврейского духовенства. По всему Риму перед экранами, установленными во многих местах города, собралось 5 миллионов человек.

Новый понтифик – Йозеф Ратцингер

Через 2 недели после смерти Иоанна Павла II в Ватикане созвали конклав – совет кардиналов, который должен был избрать нового понтифика. Обсуждение кандидатур началось 18 апреля.

А уже 19 апреля над Сикстинской капеллой поднялся Белый дым. Миру сообщили, что новым Папой Римским избрали немца, кардинала Йозефа Ратцингера – известного библеиста и богослова.

Кравченко нашли мертвым дома

Главным конкурентом Йозефа Ратцингера на конклаве 2005 года был аргентинец Хорхе Мариа Бергольо, которого избрали на престол Апостольской Столицы через 8 лет.

Одним из лозунгов, с которыми "оранжевая" команда шла на выборы, было обещание найти виновных в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. В начале марта на допрос по этому делу вызвали экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко. В день, когда он мог встретиться со следователями, Кравченко нашли мертвым.



Владимир Путин и Юрий Кравченко в январе 2000 года / Фото пресс-службы Кремля

Экс-министра внутренних дел Кравченко 4 марта вызвали в Генеральную прокуратуру. Именно его голос на пленках Мельниченко обещал разобраться с журналистом Георгием Гонгадзе.

Планировалось, что он станет главным свидетелем по этому делу. Но в тот же день Кравченко нашли мертвым дома. Официально – он застрелился утром того же дня, когда должен был идти на допрос в Генпрокуратуру, попрощавшись через записку.

"Я не виноват ни в чем. Я стал жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения", – говорилось в записке.



Предсмертная записка Кравченко / Фото "Сегодня"

Обстоятельства смерти Кравченко остаются тайной

Первая пуля прошла снизу сквозь подбородок и рот и вышла через нос. И только после этого, имея такое страшное ранение, главный милиционер страны 1995 – 2001 годов якобы выстрелил себе в висок. Как это было возможно – таинственная загадка.

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Обстоятельства смерти Кравченко до сих пор остаются тайной, как и большинство резонансных дел современной украинской политики – убийство Гонгадзе, отравление Ющенко, смерть Черновола и еще многих.

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Об основании ютуба, металлургическомкомбинате "Криворожсталь" и молодоженах Дональде и Мелании Трамп – смотрите в полном выпуске "Украина 30".

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2005 годе: смотрите видео