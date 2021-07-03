Украина 4 июля выйдет из еще одного соглашения СНГ

Украина 4 июля официально выйдет из еще одного соглашения СНГ. Оно касается области защиты прав потребителей.

Соответствующий закон обнародовали в Парламентской газете "Голос Украины". Он вступит в силу 4 июля.

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Выйти из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года,

– говорится в документе.

Почему Украина выходит из СНГ

Содружество независимых государств – это региональная международная организация, которая создана из бывших республик Советского Союза на их территориях.



Украина была одной из членов-инициаторов создания СНГ. Украина и Грузия вышли из содружества после того, как Россия начала войны на их территориях.

Украина вышла из ряда соглашений СНГ

В феврале Украина вышла из соглашений о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенных в пределах СНГ.

В апреле Украина вышла из соглашения в рамках СНГ, которое касалось правил определения происхождения товаров развивающихся стран.

Правительство одобрило решение выйти из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

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