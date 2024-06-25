Можно оценить всю мощность кассетной ATACMS, – военный эксперт о взрывах в Крыму

Силы обороны вечером 23 июня осуществили массированную атаку на аннексированный Крымский полуостров. Россияне начали жаловаться, что Крым якобы "был атакован" 5 кассетными ракетами ATACMS.

Одну из ракет оккупанты сбивали прямо над пляжем в Севастополе, когда там отдыхали люди, но даже не включили сигнал воздушной тревоги. В результате российской халатности пострадали гражданские. В эфире 24 Канала главный редактор Defence Express Олег Катков охарактеризовал события, что произошло накануне на побережье Черного моря.

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Россияне неудачно сбили ракету

Россияне заявили о том, что одну из ракет подбили, поэтому, видимо, она раскрылась не над военным объектом, а чуть раньше. В результате большинство кассетных боеприпасов упали в воду.

Можно оценить всю мощность кассетной ATACMS. Если бы ракета раскрылась чуть позже, то часть кассетных боеприпасов засеяли бы пляж,

– отметил Катков.

Он отметил, что Украина многократно предупреждала жителей пока оккупированного Крыма и гостей полуострова о том, что пребывание на его территории незаконно и опасно.

В сети уже появилось видео со сбитием ракеты ATACMS с кассетной боевой частью возле Севастополя. Российские захватчики так сильно берегут свои "важные объекты", что иногда забывают о том, что сбивают воздушные цели прямо над людьми, которые пришли на отдых. В то же время россияне во всем обвинили США, которые передают Украине вооружение.

ATACMS демонстрируют эффективность

Особенность и главное преимущество ракет ATACMS с кассетной боевой частью в том, что они могут накрывать большие площади и уничтожать как живую силу оккупантов, так и их технику.

К тому же Украина не имеет ограничений от США по применению дальнобойного вооружения по временно оккупированным территориям. Впрочем, количество ATACMS, которые переданы Украине, не известно публично.

США и администрация Джо Байдена не раскрывают деталей. Они это делают в отношении любого критического вооружения,

– сказал главный редактор Defence Express.

По его словам, в перечнях, которые публикует Пентагон, относительно того, что передается Украине, даже нет слова ATACMS. Эти ракеты идут как боеприпас к HIMARS и без детализации по количеству.