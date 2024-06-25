Одну з ракет окупанти збивали прямо над пляжем у Севастополі, коли там відпочивали люди, але навіть не ввімкнули сигнал повітряної тривоги. Внаслідок російського недбальства постраждали цивільні. В етері 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков охарактеризував події, що сталося напередодні на узбережжі Чорного моря.

Варте уваги Путіну вигідно, щоб росіяни перебували під постійним ударом, – Черник пояснив план Кремля

Росіяни невдало збили ракету

Росіяни заявили про те, що одну з ракет підбили, тому, мабуть, вона розкрилась не над військовим об'єктом, а трохи раніше. В результаті більшість касетних боєприпасів впали у воду.

Можна оцінити всю потужність касетної ATACMS. Якби ракета розкрилась трохи пізніше, то частина касетних боєприпасів засіяли б пляж,

– зауважив Катков.

Він наголосив, що Україна багаторазово попереджала мешканців поки що окупованого Криму й гостей півострова про те, що перебування на його території незаконне та небезпечне.

У мережі вже з'явилося відео зі збиттям ракети ATACMS із касетною бойовою частиною біля Севастополя. Російські загарбники так сильно бережуть свої "важливі об'єкти", що подекуди забувають про те, що збивають повітряні цілі просто над людьми, які прийшли на відпочинок. Водночас росіяни в усьому звинуватили США, які передають Україні озброєння.

ATACMS демонструють ефективність

Особливість й головна перевага ракет ATACMS із касетною бойовою частиною у тому, що вони можуть накривати великі площі й знищувати як живу силу окупантів, так і їхню техніку.

До того ж Україна немає обмежень від США щодо застосування далекобійного озброєння по тимчасово окупованих територіях. Втім, кількість ATACMS, які передані Україні, не відома публічно.

США й адміністрація Джо Байдена не розкривають деталей. Вони це роблять щодо будь-якого критичного озброєння,

– мовив головний редактор Defence Express.

За його словами, у переліках, які публікує Пентагон, щодо того, що передається Україні, навіть немає слова ATACMS. Ці ракети йдуть як боєприпас до HIMARS й без деталізації щодо кількості.