В Пентагоне назвали российские НПЗ "гражданскими целями": что предлагает Остин Украине

Украина продемонстрировала, что может результативно бить по российским НПЗ. Между тем в Пентагоне эти объекты, которые враг использует для ведения войны против нас, назвали "гражданскими целями".

Об этом в своей заметке на странице в сети X написала журналистка CNN Наташа Бертран. Она опубликовала цитату министра обороны США Ллойда Остина, а также его помощницы по вопросам международной безопасности Селесты Валландер.

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В Пентагоне российские НПЗ считают "гражданскими целями"

Начнем со слов Селесты Валландер. Она в интервью HASC отреагировала на украинские удары по российским НПЗ. Помощница министра обороны отметила, что "вопрос нападения на критически важную инфраструктуру – когда это гражданские объекты, у нас есть беспокойство, потому что Украина придерживается самых высоких стандартов соблюдения законов вооруженного конфликта, и это является одним из элементов европейской демократии".

Между тем Ллойда Остина спросили, почему администрация президента США Джо Байдена отговаривает Украину от ударов по энергетической инфраструктуре России. На это глава Пентагона ответил, что администрация обеспокоена тем, какое это влияние будет иметь на мировые энергетические рынки.

Безусловно, эти атаки могут иметь эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации. Но, откровенно говоря, я считаю, что Украине будет лучше, если она будет преследовать тактические и оперативные цели, которые могут непосредственно повлиять на текущую борьбу,

– отметил он.

Обратим внимание, что союзники нашего государства также очень волнуются, чтобы Украина не била по территории России западным вооружением. Владимир Зеленский заверил, что для ударов мы используем только наше оружие.

По России не бьют западным оружием

Президент Украины подчеркнул, что наши военные бьют по России исключительно оружием украинского производства. Кроме того, подчеркнул, что мы не атакуем гражданских россиян. Наша цель – объекты, которые оккупанты используют, чтобы воевать против нашего государства.

Я могу это подчеркнуть это раз: ни разу, ни одним западным оружием, ни одной амуницией мы не атаковали и даже не отвечали после российских атак. Не отвечали по территории Российской Федерации. Это факт,

– сказал он.

Глава государства добавил, что наши военные бьют исключительно по военным или энергетическим целям врага на территории России. По словам Зеленского, Украина не использует любое оружие против мирного населения.