Украина бесплатно получит Bayraktar, на которые собирал Притула

Украина получит бесплатно беспилотники Bayraktar, на которые собирал Сергей Притула. Турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за беспилотники. Деньги на Bayraktar собирала вся Украина.

Украине подарят 3 беспилотника Bayraktar

В пресс-службе компании Baykar сообщили, что знают о том, что украинцы собрали нужную сумму для того, чтобы приобрести несколько беспилотников Bayraktar TB2.

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Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели в течение нескольких дней,

– говорится в сообщении.

В Baykar сообщили, что не принимают оплату за беспилотники TB2 и бесплатно отправят три БпЛА на украинский фронт.

"Мы просим взамен собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решимостью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", – добавили в пресс-службе Baykar.