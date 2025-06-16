Украина покинула Европейский молодежный форум из-за выступления дочери Навального

Украинская делегация покинула Европейский молодежный форум. Это сделали в знак протеста из-за выступления дочери российского оппозиционера Алексея Навального Дарьи.

Дарья Навальная стала одной из ключевых спикеров мероприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Украинская делегация покинула Европейский молодежный форум из-за выступления Дарьи Навальной

Организаторы мероприятия выбрали Дарью Навальную – дочь Алексея Навального – одной из главных спикеров Европейского молодежного форума.

О решении покинуть мероприятие рассказали участницы украинской делегации из Львова – Соломия Коваль, Тая Мамчак и Дарья Подлубная. В этом году Львов имеет титул Молодежной столицы Европы.

Мы узнали о выступлении Навальной уже в зале. Никакого предупреждения не было. Она говорила о правах человека, свободу слова и языка – в то время как Россия ежедневно уничтожает эти же права в Украине,

– говорят участницы.

Именно Дарья Навальная выступила с ключевой вдохновляющей речью – inspirational speech. Ее выступление организаторы вынесли в отдельный акцент и представили как важное для всего мероприятия.

Украинские делегаты не стали этого терпеть.

Мы приехали из страны, которая ежедневно подвергается атакам. Наши ровесники гибнут на фронте. И видеть в Европарламенте, как ключевую роль предоставляют россиянке – это оскорбительно для нас и нашей борьбы,

– заявили они.

На мероприятии также выступал юрист из России – Вячеслав Самонов. Делегацию возмущает, что среди спикеров нашлось место для россиян, но не для украинцев, несмотря на то, что Львов в этом году имеет титул Молодежной столицы Европы.

"Европарламент имеет достаточно специалистов, чтобы не приглашать представителей государства-агрессора. Тем более – без объяснений и предупреждения. Именно поэтому мы вышли из зала. Мы не будем молчать", – отметили представительницы.



Дарья Навальная на Европейском молодежном форуме / Фото European Youth Event

Ситуацию прокомментировал и городской голова Львова Андрей Садовый.

"Я не знаю, чем и где так нагрешили украинцы, что сегодня наша молодежь должна в одной части Европы защищать свое государство, погибать за свою родную землю, а в другой – участвовать в публичных мероприятиях на одном уровне с россиянами и слушать ключевую речь форума от россиянки. Мы обратимся с официальным письмом к председателю Европарламента. Украинская молодежь должна быть услышана", – подчеркнул мэр Львова.