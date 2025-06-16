Дар'я Навальна стала однією з ключових спікерок заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Українська делегація покинула Європейський молодіжний форум через виступ Дарʼї Навальної

Організатори заходу обрали Дар'ю Навальну – доньку Олексія Навального – однією з головних спікерок Європейського молодіжного форуму.

Про рішення покинути захід розповіли учасниці української делегації зі Львова – Соломія Коваль, Тая Мамчак та Дарина Підлубна. Цьогоріч Львів має титул Молодіжної столиці Європи.

Ми дізналися про виступ Навальної вже в залі. Жодного попередження не було. Вона говорила про права людини, свободу слова й мови – в той час як Росія щодня знищує ці самі права в Україні,

– кажуть учасниці.

Саме Дар'я Навальна виступила з ключовою надихаючою промовою – inspirational speech. Її виступ організатори винесли в окремий акцент і представили як важливий для всього заходу.

Українські делегати не стали цього терпіти.

Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці – це образливо для нас і нашої боротьби,

– заявили вони.

На заході також виступав юрист з Росії – В'ячеслав Самонов. Делегацію обурює, що серед спікерів знайшлося місце для росіян, але не для українців, попри те, що Львів цьогоріч має титул Молодіжної столиці Європи.

"Європарламент має достатньо фахівців, аби не запрошувати представників держави-агресора. Тим паче – без пояснень і попередження. Саме тому ми вийшли із зали. Ми не будемо мовчати", – наголосили представниці.



Дар'я Навальна на Європейському молодіжному форумі / Фото European Youth Event

Ситуацію прокоментував і міський голова Львова Андрій Садовий.

"Я не знаю, чим і де так нагрішили українці, що сьогодні наша молодь має в одній частині Європи захищати свою державу, гинути за свою рідну землю, а в іншій – брати участь у публічних заходах на одному рівні з росіянами та слухати ключову промову форуму від росіянки. Ми звернемось з офіційним листом до голови Європарламенту. Українська молодь має бути почута", – підкреслив мер Львова.