"Армия дронов": в Украине формируют первые в мире ударные роты беспилотников

На заседании Ставки Главнокомандующего генерал Валерий Залужный принял решение создать ударные роты беспилотников. Уже выбрали возглавляющих их защитников.

Об этом рассказали 27 января в Министерстве обороны. Отметили, что совместно с Генеральным штабом ВСУ и Госспецсвязи создали Координационный штаб, который будет действовать в рамках проекта "Армия дронов".

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"Это необходимо, чтобы реализовать ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, обеспечить ими Силы обороны Украины", – написали в ведомстве.



Украина создает "Армию дронов" / Фото с телеграмма Министерства обороны

На каком этапе проект

В Минобороны сообщили, что уже отобрали самых профессиональных военных, возглавляющих ударные роты. Каждая группировка будет иметь дроны, боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование. Защитники будут бить врага в горячих точках.

Главный партнер по обучению ударных рот военная школа "Боривитер". Делаем все, чтобы снабдить воинов современными технологиями, – отметило министерство.

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