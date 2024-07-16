Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что особый дефицит ВСУ испытывали в боеприпасах и высокотехнологичном оружии. Однако сейчас ситуация меняется в нашу пользу.

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Испытывают дефицит живой силы

Ранее преимущество врага было в соотношении 1 к 8, а теперь баланс сил изменился, и доходит до 1 к 2.

Сейчас можем не только сдерживать россиян, но и проводить мощное уничтожение их резервов. В сутки ликвидируем более 1000 оккупантов. Поэтому за два месяца украинские силы уничтожили целую армию – примерно 70 тысяч,

– подчеркнул Маломуж.

Россияне сегодня испытывают огромный дефицит живой силы. У них, по его словам, нет необходимого количества подготовленных военных, которые готовы профессионально и эффективно воевать.

Можем изменить стратегию

В то же время Украина наращивает ресурсы по вооружению. В частности по ракетам – ATACMS, Storm Shadow / SCALP EG, системам HIMARS, бронетанковой технике.

Также наконец начали активно поступать боеприпасы. В Европе развернуты производства снарядов, которые изготавливают примерно 600 тысяч единиц. Также благодаря инициативе президента Чехии Петра Павла мы должны получить 800 тысяч боеприпасов в 2024 году.

К тому же Украина закупает в большом количестве снаряды и различные типы вооружений на внешних рынках. Ими будут заменять оружие, что повреждено, находится в ремонте или уничтожено врагом.

Наконец-то начал разворачивать свои мощности украинский ВПК. Мы производим собственное оружие, в частности, беспилотники тактического и баллистического уровня, которые могут наносить удары на расстоянии до 2 тысяч метров. Они бьют по глубоким и средним тылам противника и по линии фронта,

– подчеркнул генерал армии.

Украина уже обогнала Европу по производству артиллерийских установок и постепенно наращивает количество боеприпасов советского и натовского образцов.

Этот потенциал Украины увеличивается, и теперь имеем паритет по многим позициям с россиянами. Относительно высокоточного оружия и современных систем ПВО, то у нас преимущество,

– отметил он.

В перспективе можем изменить стратегию ведения войны от сдерживания врага к подготовке мощных контрударов и наступательных операций. Это произойдет там, где он не ожидает, с привлечением всех сил и средств.

"Тогда будет перспектива освобождения украинских территорий. Это может произойти в ближайшие полгода – год. К тому времени мы должны получить истребители F-16, а также, возможно самолеты Mirage и Gripen", – отметил Николай Маломуж.