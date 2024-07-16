Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що особливий дефіцит ЗСУ відчували у боєприпасах та високотехнологічній зброї. Проте зараз ситуація змінюється на нашу користь.

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Відчувають дефіцит живої сили

Раніше перевага ворога була у співвідношенні 1 до 8, а тепер баланс сил змінився, і доходить до 1 до 2.

Зараз можемо не тільки стримувати росіян, але й проводити потужне знищення їхніх резервів. На добу ліквідовуємо понад 1000 окупантів. Тому за два місяці українські сили знищили цілу армію – приблизно 70 тисяч,

– наголосив Маломуж.

Росіяни сьогодні відчувають величезний дефіцит живої сили. У них, за його словами, немає необхідної кількості підготовлених військових, які готові професійно та ефективно воювати.

Можемо змінити стратегію

Водночас Україна нарощує ресурси щодо озброєння. Зокрема по ракетах – ATACMS, Storm Shadow / SCALP EG, системам HIMARS, бронетанковій техніці.

Також врешті решт почали активно поступати боєприпаси. В Європі розгорнуті виробництва снарядів, які виготовляють приблизно 600 тисяч одиниць. Також завдяки ініціативі президента Чехії Петра Павла маємо отримати 800 тисяч боєприпасів у 2024 році.

До того ж Україна закупає у великій кількості снаряди і різні типи озброєнь на зовнішніх ринках. Ними будуть замінювати зброю, що пошкоджена, перебуває в ремонті або знищена ворогом.

Нарешті почав розгортати свої потужності український ВПК. Ми виробляємо власну зброю, зокрема, безпілотники тактичного та балістичного рівня, які можуть завдавати удари на відстані до 2 тисяч метрів. Вони б'ють по глибоких та середніх тилах противника та по лінії фронту,

– підкреслив генерал армії.

Україна вже обігнала Європу з виробництва артилерійських установок і поступово нарощує кількість боєприпасів радянського та натівського зразків.

Цей потенціал України збільшується, і тепер маємо паритет по багатьох позиціях з росіянами. Щодо високоточної зброї та сучасних систем ППО, то тут у нас перевага,

– зауважив він.

В перспективі можемо змінити стратегію ведення війни від стримування ворога до підготовки потужних контрударів і наступальних операцій. Це відбудеться там, де він не очікує, із залученням всіх сил та засобів.

"Тоді буде перспектива звільнення українських територій. Це може відбутися у найближчі пів року – рік. До того часу маємо отримати винищувачі F-16, а також, можливо літаки Mirage та Gripen", – відзначив Микола Маломуж.