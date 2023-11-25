Украина будет конвоировать корабли, которые будут идти по "зерновому коридору": Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский выступил на конференции Grain from Ukraine. Он объяснил, как именно Украина будет обеспечивать безопасность "зернового коридора".

Владимир Зеленский заявил, что Украина считает создание "зернового коридора" без России одним из самых больших достижений за 2023 год. По его словам, наше государство работает над обеспечением безопасности тех кораблей, которые идут по этому коридору.

Читайте также Доминированию России пришел конец: Зеленский назвал одно из крупнейших достижений Украины в войне

О чем договорилась Украина

Глава государства сообщил о достигнутой договоренности с партнерами по военным кораблям. С помощью них Украина обеспечит безопасность судов в "зерновом коридоре" в Черном море.

Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности по получению кораблей. Это вопрос близкого будущего,

– сказал Зеленский.

Также президент заявил о еще одной договоренности с союзниками, благодаря которой Одесская область будет защищена дополнительными системами ПВО. Он назвал эти системы очень мощными.

Что говорят о "зерновом коридоре"