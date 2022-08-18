россияне сами в это зашли, – Жданов предположил, как ВСУ будут освобождать большие города

Наиболее вероятной тактикой для украинских военных при освобождении крупных городов станет не проведение лобовых атак, а организация оцепления врага. ВСУ смогут так освободить большие населенные пункты с наименьшими усилиями и потерями.

В ситуации с освобождением Херсона Украина получила уникальные условия, которые подготовило для нее российское военное командование. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что бои в городе для наступающей стороны – это очень большие потери и значительные разрушения для населенного пункта.

Один из вариантов – это окружение и принуждение к сдаче. Его может применить наш Генеральный штаб по освобождению таких крупных городов как Луганск и Донецк. С Херсоном россияне сами зашли в эту ловушку,

– объяснил специалист.

По его мнению, армия россии сделала "подарок" для ВСУ, поскольку они зашли на правый берег Херсонской области, после чего украинские военные смогли "закрыть" этот мешок, взяв полностью под огневой контроль логистику этой группировки.

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По его словам, для ВСУ ситуация с Херсоном является уникальным случаем. Украина может с малейшими усилиями и потерями уничтожать эту группировку, пока они не потеряют боеспособность, не будут отходить или не начнут сдаваться в плен.

"Все это будет зависеть от интенсивности ведения боевых действий с нашей стороны – от применения авиации и артиллерии в этом направлении", – резюмировал Жданов.

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

Возле Каховской ГЭС россияне залатали переправу. В ВСУ рассказали, что двигаться по ней смогут разве что легковые автомобили.

Оккупанты получили очередную порцию "хлопка" на своей базе в Новой Каховке. В последнее время там была большая концентрация оружия и тяжелой техники.

россияне перекидывают в Херсонскую область чеченцев. Они должны приостановить дезертирство среди военных.

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