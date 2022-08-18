У ситуації зі звільненням Херсона Україна отримала унікальні умови, які підготувало для неї російське військове командування. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що бої в місті для сторони, що наступає – це дуже великі втрати й значні руйнування для населеного пункту.

Один із варіантів – це оточення й примушення до здачі. Його може застосувати наш Генеральний штаб щодо звільнення таких великих міст як Луганськ і Донецьк. З Херсоном росіяни самі зайшли у цю пастку,

– пояснив фахівець.

На його думку, армія рф зробила "подарунок" для ЗСУ, позаяк вони зайшли на правий берег Херсонщини, після чого українські військові змогли "закрити" цей мішок, взявши повністю під вогневий контроль логістику цього угруповання.

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З його слів, для ЗСУ ситуація з Херсоном є унікальним випадком. Україна може з найменшими зусиллями й втратами знищувати це угруповання, поки вони не втратять боєздатність, не відходитимуть або не почнуть здаватися в полон.

"Все це залежатиме від інтенсивності ведення бойових дій з нашого боку – від застосування авіації та артилерії на цьому напрямку", – резюмував Жданов.

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

Біля Каховської ГЕС росіяни залатали переправу. У ЗСУ розповіли, що рухатись нею зможуть хіба легкові автомобілі.

Окупанти отримали чергову порцію "бавовни" на своїй базі в Новій Каховці. Останнім часом там була велика концентрація зброї й важкої техніки.

росіяни перекидають на Херсонщину чеченців. Вони мають зупинити дезертирство серед військовими.

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