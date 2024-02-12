Государство поможет тем, кто будет производить эффективные РЭБ в Украине, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к украинцам в 719 день войны. В традиционном вечернем обращении он сообщил, что в Украине усилят мобильные огневые группы, а также Украина будет способствовать производителям РЭБ.

Во время обращения Зеленский много говорил о первом заседании Ставки после увольнения Залужного. Другими темами обращения стали международные отношения, в частности, подготовка к Мюнхенской конференции по безопасности. Лидер государства назвал 2024 год решающим.

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Состоялась первая Ставка в обновленном составе

Провел сегодня первое заседание Ставки с участием новых военных командующих. Главком Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич – вместе с командующими по направлениям. Доложили о ситуации на фронте. Купянское направление, Лиманское, Бахмутское. Конечно, Авдеевка. Марьинское направление, Запорожское направление. Отдельный доклад о наших действиях на Юге, в частности, в Херсонской области,

– очертил Зеленский темы Ставки.

На заседании отчитались о защите критической инфраструктуры – энергетики, объектов теплоснабжения и водоснабжения. Чтобы обезопасить эти объекты, усилят мобильные огневые группы ПВО и увеличат их количество. Зеленский назвал такие группы одной из основ нашей защиты от российского террора.

Украина будет способствовать разработчикам средств радиоэлектронной борьбы

"Как и всегда, был сегодня на Ставке доклад об обеспечении всех наших подразделений: снаряды, дроны, РЭБ. Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полного государственного содействия на всех уровнях: и на центральном – от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал", – сказал президент.

Он поблагодарил всех представителей местной власти, разработчиков и предпринимателей, которые развивают системы РЭБ в Украине.

Диалог с главой ЮАР Сирилом Рамафосой

Разговор с главой Южно-Африканской Республики касался глобальных усилий для возвращения Украине реального, справедливого мира.

"Именно такого мира, которого заслуживает каждый народ и ради которого Украина предложила Формулу мира – десять пунктов, которые охватывают все аспекты российской агрессии против нашего государства", – уточнил Зеленский.

Он поблагодарил Рамафосу за участие представителя ЮАР во встречах советников по Формуле мира, стороны договорились и в дальнейшем "поддерживать достаточный уровень взаимодействия, чтобы приблизить наступление честного мира и сделать продуктивными глобальные усилия".

Африка должна быть представлена во всех глобальных процессах,

– подчеркнул президент Украины.

Совещание по подготовке к Мюнхенской конференции по безопасности

Она состоится с 16 по 18 февраля и станет не только важной европейской, но и глобальной платформой.

"Украина представит свое видение этого года. И во многом решающего года – тех перспектив, которые есть у всех нас, у всех свободных наций, и которые точно не должны быть потеряны. Сотрудничество имеет значение", – завершил свое обращение 12 февраля Зеленский.