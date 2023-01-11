Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран-членов НАТО
Источник:Укроборонпром
Осколочные мины Украины будут серийно производиться теперь и за рубежом на мощностях страны, которая является членом НАТО. Серийное производство наладил Укроборонпром.
Речь идет о 82-мм осколочных минах, количество осколков в которых будет превышать стандарт. Так, их количество в боеприпасах будет увеличено в 2 – 2,5 раза.
Интересно Укроборонпром переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника
Что известно об усовершенствованной мине
Кроме количества осколков, поработали и над их размерами и формой. Так, по данным Укроборонпрома, в штатной мине при разрыве:
- количество осколков, которые поражают цель на расстоянии 5 метров, должны достигать 198 единиц,
- на расстоянии 10 метров – 70 единиц,
- на расстоянии 15 метров – 41 единица.
В то время как новом боеприпасе их количество достигает 460, 140 и 69 осколков соответственно. Следовательно, эта усовершенствованная Укроборонпромом мина в разы лучше штатной.
Также в государственном концерне подчеркнули, что эта осколочная мина предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4 500 метров. Поэтому улучшение этих боеприпасов и их отлаженное изготовление на мощностях страны-члена НАТО позволит еще эффективнее украинским военным приближать день Победы.
Вероятно, говорится о Чехии
Заметим, что в Укроборонпроме не сообщили, о какой стране-члене НАТО идет речь. Однако известно, что еще в начале ноября 2022 года Украина и Чехия, которая является членом Альянса, подписали договор о создании совместного оборонного кластера. Он включает, в частности, сотрудничество в сфере высоких технологий.
Создание такого совместного оборонного кластера предполагает:
- производство военной техники,
- увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров – как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах,
- строительство сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ,
- сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.
Изготовление снарядов Укроборонпромом
- Укроборонпром ранее также запустил процесс производства 152-миллиметровых снарядов. Будет проходить это на территории Украины.
- Как сообщил военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, сделать это в условиях войны очень сложно. Однако теперь вполне возможно наладить производство калибра и 155 миллиметров.
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что возобновление производства таких снарядов для советской артиллерии – это архиважный шаг. Все потому, что у ВСУ достаточно советской артиллерии, поэтому наличие боеприпасов к ней позволит постоянно держать врага в напряжении.