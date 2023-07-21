У нас есть возможности и они будут еще больше, – Минобороны о российских судах как военных целях

В Министерстве обороны Украины прокомментировали недавнее заявление, что суда, следующие к оккупированным украинским или российским портам, будут рассматривать как враждебные цели. Там подчеркнули, что у нашего государства есть все способности "отвечать на эти риски".

Об этом сказал заместитель главы Минобороны Владимир Гаврилов, подчеркнув, что эти возможности увеличиваются каждый день. Он также пообещал много сюрпризов для судов оккупантов, если они шевельнутся в Черном море.

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Какие возможности имеет Украина для ответа россиянам в море

Гаврилов отметил, что с начала полномасштабной войны способности Украины наносить вред вражеским целям в море увеличились. И они будут только увеличиваться каждый раз.

Эти возможности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорили: загнать весь этот черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма,

– сказал он.

Замглавы Минобороны отметил, что возможности украинской армии не ограничиваются только системами типа "Нептун". Ведь на нашем вооружении есть еще многие другие виды вооружения.

"Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше", – заверил Гаврилов.

Также он отметил, что чем длиннее война против нашего государства будет затягиваться, тем меньше шансов для российского черноморского флота выжить в ближайшей перспективе.

Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается – пусть ждут,

– заинтриговал заместитель Резникова.

Он также подчеркнул, что благодаря новым технологическим решениям, внедряемым нашей армией, тема угрозы российских судов для украинских портов "будет навсегда закрыта".

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