Украина дает Красному Кресту 3 дня для направления миссии в Еленовку

Украина требует от Красного Креста направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке. Именно там россияне содержат украинских военнопленных.

Соответствующее требование к Международному комитету Красного Креста поставил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом Ермак сказал во время встречи с представителями МККК и других международных организаций.

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У Красного Креста есть время до 17 октября

Ермак подчеркнул важность вопроса о том, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в плену как на территории России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"Сегодня в центре Европы, к сожалению, ежеминутно и ежечасно проходят ужасные вещи, снова существуют концлагеря, и об этом невозможно молчать", – заявил он.

Глава ОП отметил, что не понимает, почему миссия Красного Креста до сих пор не прибыла в Еленовку. Ермак призвал прислать миссию, даже если Россия не предоставит подтверждение.

Поэтому призываю, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем послать миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения,

– сказал он.

Ермак призвал к 17 октября решить этот вопрос и отправить миссию МККК. Глава ОП заявил, что в противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига этого вопроса с места. При этом он подчеркнул, что Украина больше не будет ждать.

Россия совершила теракт в Оленовке: что известно

В середине мая более 2 тысяч украинских защитников и защитниц вышли из "Азовстали" в Мариуполе и попали в плен россиян. Часть украинских пленников Россия удерживает в колонии в оккупированной Еленовке.

В ночь на 29 июля Россия совершила теракт, убив немало украинских пленных, которые были в колонии. Официальных списков погибших военных до сих пор нет, и Россия пытается скрыть свою причастность к теракту. Россияне не допускают в Еленовку ни украинских представителей, ни международных.

В ООН заявляют, что не могут отправить миссию по расследованию в Еленовку, потому что нет необходимых гарантий безопасности. В то же время представители Красного Креста были в Еленовке, однако до теракта.

Сотрудникам Красного Креста удалось посетить сотни военнопленных. Представитель МККК Александр Власенко информировал, что сотрудники Красного Креста посещали украинских пленных через 2 – 3 дня после того, как военнопленных перевели в Еленовку.

Сообщалось, что визит Красного Креста был коротким и не отвечал действующим требованиям МККК.

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