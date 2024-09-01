Аргументов против нет, – политолог дал прогноз относительно решения бить по России

Украинская делегация находится в Вашингтоне, где предоставила США список целей на территории России, по которым наша страна могла бы наносить удары. Аргументов, чтобы не предоставить нашей стране такого разрешения нет.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что американские чиновники могут разве что подкорректировать список целей. Кроме этого, разрешение будет удобным аргументом для будущего президента США.

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США не имеют аргументов против

Политолог объяснил, что список Украины состоит из военных целей страны-агрессора. Если наши военные смогут наносить по ним удары, россияне не смогут бить по украинской критической инфраструктуре.

Здесь есть элемент дипломатической игры: если США не нравится, что Украина бьет по российским НПЗ, то пусть дадут инструмент, который сделает так, чтобы россияне не били по нашей инфраструктуре,

– отметил Рейтерович.

Он отметил, что составить список целей было правильным решением Украины. США просто не сможет не дать нашей стране такого разрешения.

Аргументов против нет, ни "красных линий", ни ядерных доктрин. Мы уже трижды били по станциям дальнего наблюдения, которые имплементированы в ядерную доктрину, и чем это закончилось? Ничем,

– подчеркнул политолог.

Рейтерович добавил, что американские военные уже давно говорят, что подобный запрет является неадекватным, его не должно быть и украинская армия должна сама принимать решение. Поэтому все зависит от американских чиновников, которые максимум, что могут сделать со списком – подкорректировать.

Мы можем вписать НПЗ, американцы скажут, что против этого, а мы ответим, что вопросов нет, вычеркиваем. Однако оставим аэродромы, склады с военной техникой, военные базы и, возможно, ремонтные заводы. Это абсолютно легитимные цели,

– заметил политолог.

Кроме этого, такая ситуация выигрышна и представительнице на выборах США от демократов Камале Харрис, и представителю от республиканцев Дональду Трампу. Ведь ответственность будет нести Джо Байден, которому уже разницы нет, ведь дальше он не будет баллотироваться.

Об успешных же ударах в будущем каждый из кандидатов, если он займет пост президента, сможет сказать, что в США правильная политика великой страны.