Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що американські чиновники можуть хіба що підкоригувати список цілей. Крім цього, дозвіл буде зручним аргументом для майбутнього президента США.

Дивіться також Маломуж пояснив, чому так важливо для України отримати дозвіл від США щодо ударів вглиб Росії

США не мають аргументів проти

Політолог пояснив, що список України складається з військових цілей країни-агресорки. Якщо наші військові матимуть змогу завдавати по них ударів, росіяни не зможуть бити по українській критичній інфраструктурі.

Тут є елемент дипломатичної гри: якщо США не подобається, що Україна б’є по російських НПЗ, то нехай дадуть інструмент, який зробить так, щоб росіяни не били по нашій інфраструктурі,

– зазначив Рейтерович.

Він наголосив, що скласти список цілей було правильним рішенням України. США просто не зможе не дати нашій країні такого дозволу.

Аргументів проти немає, ні "червоних ліній", ні ядерних доктрин. Ми вже тричі били по станціях далекого спостереження, які імплементовані в ядерну доктрину, і чим це закінчилось? Нічим,

– підкреслив політолог.

Рейтерович додав, що американські військові вже давно говорять, що подібна заборона є неадекватною, її не повинно бути і українська армія повинна сама приймати рішення. Тому все залежить від американських чиновників, які максимум, що можуть зробити зі списком – підкоригувати.

Ми можемо вписати НПЗ, американці скажуть, що проти цього, а ми відповімо, що питань нема, викреслюємо. Однак залишмо аеродроми, склади з військовою технікою, військові бази і, можливо, ремонтні заводи. Це абсолютно легітимні цілі,

– зауважив політолог.

Крім цього, така ситуація виграшна і представниці на виборах США від демократів Камалі Гарріс, і представнику від республіканців Дональду Трампу. Адже відповідальність буде нести Джо Байден, якому вже різниці немає, адже далі він не буде балотуватись.

Про успішні ж удари в майбутньому кожен з кандидатів, якщо він обійме посаду президента, зможе сказати, що в США правильна політика великої країни.