Украина десятки раз просила выдать Януковича, но Россия игнорирует

Украинская прокуратура направляла в Россию уже более 30 запросов о выдаче беглого президента Виктора Януковича и его окружения после расстрела Майдана. Однако Москва все игнорирует.

Следствие неоднократно хотело установить местоположение Януковича в порядке международного сотрудничества. Об этом рассказал заместитель главы департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов.

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Также подавали запросы на выдачу президента-беглеца и руководителей правоохранительных органов. Так, на экстрадицию отправляли 10 запросов. По словам Иванова, в этом деле было более 20 запросов о международной правовой помощи.

Российская сторона во всем отказывает.

Расследование о расстреле Майдана завершили

Следователи Государственного бюро 17 ноября расследований заявили о завершении расследования по преступлениям на Майдане в феврале 2014 года.

В них обвиняют высших должностных лиц и бывшего президента Виктора Януковича.

В составе преступной группы министр обороны, глава СБУ и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра; министр внутренних дел и другие.

С 18 по 20 февраля 2014 года, когда расстреливали протестующих на Майдане, Янукович 11 раз звонил главе Кремля Владимиру Путину.