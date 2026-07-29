Украина добралась до Перми: пылает крупный российский НПЗ
В ночь на 29 июля Силы обороны Украины провели масштабную атаку по объектам на территории России и временно оккупированных территориях. Одной из основных целей стал нефтеперерабатывающий завод в Перми.
Об этом сообщает Exillenova+ .
Что известно об атаке по НПЗ в Перми?
После удара в российском городе Пермь местные жители сообщали о масштабном пожаре на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Жители распространяли кадры возгорания, утверждая, что взрывы могли быть связаны с атакой беспилотников.
У предприятия есть мощные системы противовоздушной обороны, однако даже это не спасло его от украинских средств поражения.
НПЗ в Перми после атаки / Фото Exillenova+
Пермский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупных объектов нефтяной индустрии России. Предприятие входит в структуру топливного сектора страны и обеспечивает переработку нефти для производства различных видов топлива и компонентов, которые могут использоваться, в частности, для нужд российской экономики и военной машины.
Столб дыма после атаки НПЗ в Перми: смотрите видео
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что после ночной атаки зафиксированы попадания и пожар также на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода.
Кроме нефтеперерабатывающих предприятий, украинские силы поразили ряд военных объектов России:
- место базирования скоростных катеров Черноморского флота России вблизи Межводного в оккупированном Крыму;
- радиолокационную станцию в Брянской области;
- место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Донецке;
- состав материально-технических средств;
- автомобильный мост, используемый русскими войсками для военной логистики.
В Генштабе отметили, что операция была направлена на ослабление военного потенциала России и поражение объектов, обеспечивающих ведение войны против Украины.
Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли успешные удары по объектам на временно оккупированных территориях и в пределах территории страны-агрессорки. Украинским военным удалось поразить состав материально-технических средств и горюче-смазочных материалов вблизи населенного пункта Ички в оккупированном Крыму. Также под удар попал состав ударных беспилотников российских войск в районе Краснопоповки Луганской области.
Кроме этого, в понедельник, 27 июля, украинские силы атаковали комбинат "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики. После удара на территории предприятия возник пожар.
Комбинат является частью системы государственного материального резерва России. Это стратегический объект закрытого типа с военизированной охраной, выполняющий функции крупной нефтебазы государственного значения и используемый для хранения топливных ресурсов.