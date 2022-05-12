Украина договаривается об эвакуации 38 раненых бойцов из "Азовстали"

Раненые украинские военные могут быть эвакуированы из гарнизона Мариуполя. Украинские власти просят политиков, журналистов и общественных деятелей воздержаться от комментариев.

Об этом 12 мая сообщила Ирина Верещук. Она пояснила, что некоторые комментарии по содержанию переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.

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Министерство призывало воздержаться политиков, журналистов и активистов от публичных комментариев о том, чего они не знают.

Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать. Речь идет о жизни людей,

– написала Верещук.

Что известно о переговорах

Как отметила глава Министрства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, продолжаются тяжелые переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян.

Сейчас говорится о возможной эвакуации 38 украинских воинов, которые получили тяжелые ранения на заводе "Азовсталь". Все они – лежачие больные.

Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше,

– заявила Верещук.

Она также объяснила, что пока нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, хотя об этом якобы сообщали некоторые СМИ.

"Призываю всех работать серьезно, не пускаться в нереальные соображения и заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат", – добавила министер.

Напомним, ранее Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время на "Азовстале" находятся более тысячи украинских бойцов. Среди них – воины с открытыми ранами, которые находятся в полной антисанитарии.

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Утром 11 мая украинские воины сообщили, что только в течение передних суток оккупанты нанесли по "Азовстали" 20 воздушных атак.

Президент Владимир Зеленский 10 мая заверил, что Украина использует все возможные дипломатические инструменты, чтобы спасти защитников Мариуполя, однако российские захватчики не соглашаются ни на один из вариантов.

Украина предложила обмен и попросила Россию вывезти хотя бы тяжелораненых, а россиянам отдадут пленных оккупантов. Впрочем, Кремль пока не ответил.

6 мая активисты создали петицию, где требуют ООН начать эвакуацию всех военных и гражданских из "Азовстали", применив процедуру экстрадиции. Там уже более миллиона подписей.

Подчеркнем, что 8 мая защитники Мариуполя согласились сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. При этом они просят эвакуировать с ними и тела погибших собратьев.

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