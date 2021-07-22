Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера, – МИД Германии

Германия призвала Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера". В тамошнем Министерстве иностранных дел обратились и к России.

Такое заявление появилось 22 июля на сайте немецкого ведомства. В нем говорится о том, что несмотря на режим прекращения огня на Донбассе, идут активные боевые действия и растут потери.

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О чем говорится в заявлении

В немецком МИД подчеркнули, что в конце 2019 года были согласованы дополнительные меры по укреплению режима тишины. Киев и Москву призвали выполнять свои обязательства.

Призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года. Так удастся добиться заметных улучшений для жителей востока Украины,

– отметили в заявлении.

От России просят больше конструктива касательно решения конфликта – говорится об открытии КПВВ, разминировании территории и отводе тяжелого вооружения.

Зато Украину призывают перенести так называемую формулу Штайнмайера в свое национальное законодательство.

Упомянутая формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ.

В заявлении отметили, что представители ОБСЕ должны получить полный доступ ко всей территории Донбасса. И добавили, что Германия и Франция продолжат работу долгосрочным урегулированием конфликта.

Меркель о формуле Штайнмайера