Украина должна имплементировать формулу Штайнмайера, – МИД Германии

22 июля 2021 , 19:54
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Источник:

МИД Германии

Германия призвала Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера". В тамошнем Министерстве иностранных дел обратились и к России.

Такое заявление появилось 22 июля на сайте немецкого ведомства. В нем говорится о том, что несмотря на режим прекращения огня на Донбассе, идут активные боевые действия и растут потери.

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О чем говорится в заявлении

В немецком МИД подчеркнули, что в конце 2019 года были согласованы дополнительные меры по укреплению режима тишины. Киев и Москву призвали выполнять свои обязательства.

Призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года. Так удастся добиться заметных улучшений для жителей востока Украины,
– отметили в заявлении.

  • От России просят больше конструктива касательно решения конфликта – говорится об открытии КПВВ, разминировании территории и отводе тяжелого вооружения.
  • Зато Украину призывают перенести так называемую формулу Штайнмайера в свое национальное законодательство.
Справка.
Упомянутая формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ.

В заявлении отметили, что представители ОБСЕ должны получить полный доступ ко всей территории Донбасса. И добавили, что Германия и Франция продолжат работу долгосрочным урегулированием конфликта.

Меркель о формуле Штайнмайера

  • Накануне немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с Зеленским. Она подчеркнула, что формулу Штайнмайера нужно закрепить в законодательстве Украины.
  • На ее слова отреагировал Алексей Арестович – спикер украинской делегации в ТКГ. Он отметил, что соответствующая формула уже фактически прописана в законе.
Автор: Ірина Буртик