Украина должна оставаться партнером в транзите газа, – Меркель на встрече с Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 июня встретилась с президентом США Джо Байденом. Политики обсудили вопросы газопровода "Северный поток-2", а также значение Украины.

Ангела Меркель и Джо Байден пообщались в Великобритании. Встреча проходила в рамках саммита "Большой семерки", который стартовал 11 июня.

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Меркель прокомментировала роль Украины в транзите газа

Канцлер Германии отметила, что во время обсуждения с президентом США Джо Байденом строительства газопровода "Северный поток-2" состоялись "хорошие, конструктивные переговоры".

Для нас обоих жизненно важно, чтобы Украина и дальше была партнером по транзиту природного газа,

– заявила Ангела Меркель.

Также канцлер заявила, что 15 июля посетит Вашингтон. Там она детальнее поговорит в Джо Байденом.

Кстати, перед этим СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Штаты, чтобы найти компромисс в дискуссиях по "Северному потоку-2". Однако тогда точная дата визита не была известна.