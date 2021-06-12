Украина должна оставаться партнером в транзите газа, – Меркель на встрече с Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 июня встретилась с президентом США Джо Байденом. Политики обсудили вопросы газопровода "Северный поток-2", а также значение Украины.
Ангела Меркель и Джо Байден пообщались в Великобритании. Встреча проходила в рамках саммита "Большой семерки", который стартовал 11 июня.
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Меркель прокомментировала роль Украины в транзите газа
Канцлер Германии отметила, что во время обсуждения с президентом США Джо Байденом строительства газопровода "Северный поток-2" состоялись "хорошие, конструктивные переговоры".
Для нас обоих жизненно важно, чтобы Украина и дальше была партнером по транзиту природного газа,
– заявила Ангела Меркель.
Также канцлер заявила, что 15 июля посетит Вашингтон. Там она детальнее поговорит в Джо Байденом.
Кстати, перед этим СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Штаты, чтобы найти компромисс в дискуссиях по "Северному потоку-2". Однако тогда точная дата визита не была известна.
"Северный поток-2": последние новости
- "Северный поток-2" – это российский проект газопровода в обход Украины.
- Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко Светлана Залищук рассказывала, что этот вопрос "не экономический и не энергетическое, а прежде всего сферы безопасности".
- В конце мая бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Белый Дом обсуждает компенсации Украине из-за "Северного потока-2".
- Недавно компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что морскую часть первой нитки трубопровода завершили. Поэтому уже готовы начать пусконаладочные работы по запуску газа. Они могут длиться несколько месяцев.
- 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Вопрос "Северного потока-2" был одним из приоритетных. Президент США заверил украинского лидера в гарантиях безопасности со стороны его страны.