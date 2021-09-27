Украина должна оставаться транзитером газа, – кандидат в канцлеры Германии Шольц
Источник:Укринформ
Олаф Шольц убежден, что Украина должна оставаться транзитером газа. Политик подчеркнул: Россия должна придерживаться обязательств из-за "Северного потока-2".
Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Шольц подчеркнул, что пришло время позаботиться обо всех гарантиях, связанных с газопроводом. В частности, для Украины.
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К гарантиям относится то, чтобы Украина оставалась транзитным государством и чтобы мы позаботились о том, чтобы обеспечение газом некоторых стран Восточной Европы, например, не было поставлено под угрозу со стороны России,
– подчеркнул политик.
По словам Шольца, Россия может это сделать, заявив, что больше не хочет обслуживать ГТС.
"Более суверенный ЕС"
Кандидат в канцлеры подчеркнул, что приоритетом является наладить хорошее сотрудничество между ЕС и соседними странами. В частности, говорится о признании возможности дальнейших шагов по евроинтеграции других стран, если они сделают все необходимое для этого.
Шольц заметил: для строительства экономических отношений, например, с Россией, необходимо соблюдение принципа неприкосновенности границ, а также – основ ОБСЕ.
По словам политика, приоритетом для немецкой стороны является формирование сильного и более суверенного ЕС.
Выборы в Бундестаг: главное
- Выборы в Бундестаг состоялись 26 сентября 2021 года.
- Явка избирателей составила 76,6%. Многие избиратели голосовали по почте. В частности, такой способ голосования выбрала и Ангела Меркель.
- Уверенную победу одержала Социал-демократическая партия (SPD). За нее отдали свои голоса 25,7% избирателей
- На втором месте оказался Христианско-демократический союз (CDU). За него проголосовали 18,9% граждан Германии.
- Социал-демократы уже пригласили в коалицию "Зеленых" и "Свободную демократическую партию".
- Шольц подчеркнул: избиратели "предоставили мандат на формирование правительства нам, они усилили позиции трех партий: СДПГ, "Зеленых" и "Свободной демократической партии".