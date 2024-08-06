Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что один радиолокационный самолет ASC 890 должен прибыть в Украину вместе с первой эскадрилью – 12 истребителями F-16. Это, предположительно, произойдет осенью.

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Как могут быть применимы ASC 890

К этому времени будут подготовлены для работы на ASC 890 по крайней мере два экипажа украинских летчиков. С точки зрения управления, это довольно простой самолет.

Также можно подобрать офицеров в командный пункт, которым по сути и является этот летающий локатор. Их обучение не будет длительным и сложным,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Пока будем ждать появления ASC 890 в украинском небе, истребители F-16 будут уже подключены к системе передачи тактических данных Link 16. К ней привлечены, в частности, системы Patriot, радиолокационные самолеты. Даже два истребителя и летающий локатор могут между собой обмениваться информацией.

Пока не имеем ASC 890, F-16 внедренный в систему Link 16, наверняка будет получать информацию от самолетов ДРЛО НАТО, которые будут "висеть", например, над Черным морем или Румынией, Польшей,

– отметил военный эксперт.

Первые самолеты F-16, которые получим, по словам Романа Свитана, будут применяться без режима наступательной триады – для обороны, как пусковые установки противовоздушной обороны. Также часть самолетов будут запускать дальние средства поражения наземного уровня, в частности, ракеты JASSM или HARM.

Отметим, что Швеция должна предоставить нашей стране самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 в рамках пакета военной поддержки на 1,3 миллиарда долларов, о котором было объявлено 29 мая 2024 года.

Шведский борт ДРЛО – это командный пункт для управления истребителями и применения ударной авиации.