Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що один радіолокаційний літак ASC 890 має прибути в Україну разом з першої ескадрилью – 12 винищувачами F-16. Це, імовірно, відбудеться восени.

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Як можуть бути застосовні ASC 890

До цього часу будуть підготовлені для роботи на ASC 890 принаймні два екіпажі українських льотчиків. З погляду на керування, це доволі простий літак.

Також можна підібрати офіцерів у командний пункт, яким по суті і є цей локатор, що літає. Їхнє навчання не буде тривалим та складним,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Поки чекатимемо на появу ASC 890 в українському небі, винищувачі F-16 будуть вже підключені до системи передачі тактичних даних Link 16. До неї залучені, зокрема, системи Patriot, радіолокаційні літаки. Навіть два винищувачі та локатор, що літає, можуть між собою обмінюватись інформацією.

Навіть поки не маємо ASC 890, F-16 впроваджений у систему Link 16, може і, напевно, буде отримувати інформацію від літаків ДРЛВ НАТО, які "висітимуть", наприклад, над Чорним морем або Румунією, Польщею,

– зауважив військовий експерт.

Перші літаки F-16, які отримаємо, за словами Романа Світана, будуть застосовуватись без режиму наступальної тріади – для оборони, як пускові установки протиповітряної оборони. Також частина літаків будуть запускати дальні засоби ураження наземного рівня, зокрема, ракети JASSM або HARM.

Зазначимо, що Швеція має надати нашій країні літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 в межах пакета військової підтримки на 1,3 мільярда доларів, про який було оголошено 29 травня 2024 року.

Шведський борт ДРЛВ – це командний пункт для управління винищувачами та застосування ударної авіації.