Вторая армия НАТО, не уступающая второй армии мира: Зеленский отметил эффективность ВСУ

В условиях войны с Россией Украина всё чаще рассматривается как один из ключевых факторов европейской безопасности. Её роль в сдерживании российской агрессии и формировании новой архитектуры безопасности в Европе постоянно растёт.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Зеленский заявил, что в настоящее время Украина де-факто является второй армией НАТО, которая не уступает второй армии мира. По его словам, именно поэтому Киев должен иметь полноценное членство в Альянсе.

Глава Украины подчеркнул, что этот факт уже признают мировые лидеры.

Вместе с тем он отметил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, останется у власти в Кремле до конца жизни и преследует цель – восстановление влияния в формате бывшего СССР.

По словам украинского лидера, без Украины реализация таких планов невозможна, именно поэтому борьба против российской агрессии остается чрезвычайно сложной для украинцев.

К слову, во время своего выступления на встрече европейских лидеров в формате "Рамштайн" президент Украины отметил, что сейчас все союзники признают, что Украина сильна, а Путин, несмотря на заявления о мире, не хочет заканчивать войну.

В то же время партнеры выразили уверенность, что совместными усилиями российского диктатора можно остановить.