Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
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Зеленський заявив, що нині Україна де-факто є другою армією НАТО, яка не поступається другій армії світу. За його словами, саме тому Київ повинен мати повноцінне членство у Альянсі.
Глава України наголосив, що цей факт вже визнають світові лідери.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Разом із тим, він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, залишатиметься при владі в Кремлі до кінця життя та має мету – відновлення впливу у форматі колишнього СРСР.
За словами українського лідера, без України реалізація таких планів є неможливою, саме тому боротьба проти російської агресії залишається надзвичайно складною для українців.
До слова, під час свого виступу на зустрічі європейських лідерів у форматі "Рамштайн" президент України зауважив, що нині усі союзники визнають, що Україна є сильною, а Путін, попри заяви про мир, не хоче закінчувати війну.
Водночас партнери висловили впевненість, що спільними зусиллями російського диктатора можна зупинити.