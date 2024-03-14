Не успел опохмелиться: Медведев озвучил так называемую "российскую формулу мира"
На фоне предстоящего саммита мира заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "формула Зеленского" представляется ему нереалистичной. Поэтому политик решил придумать свою.
Весной в Швейцарии должен состояться первый саммит мира с участием лидеров государств. Россияне уже успели заверить, что они участвовать в этом мероприятии не будут, забыв о том, что их туда никто не приглашал.
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"Гуманная для всех"
14 марта Дмитрий Медведев опубликовал в телеграмме пост, в котором выразил "непреодолимое чувство брезгливости" к формуле мира, предложенной президентом Зеленским. По словам путинского прихвостня, в ней не просматривается воли Киева к переговорам. Причем рот Кремля осмелился назвать наше государство "так называемой бывшей Украиной".
Заместитель главы Совбеза решил придумать российскую формулу, которая является, по его мнению, "спокойной, реалистичной и гуманной для всех".
Мирный план по-медведевски состоит из семи шагов.
Во-первых, Украина должна якобы признать поражение, капитулировать и ликвидировать все свои вооруженные силы. Во-вторых, цивилизованный мир должен объявить действующую власть нашей страны "нацистской" и принудительно "денацифицировать" ее.
Далее фантазия Медведева не на шутку разыгралась. В его влажных мечтах ООН якобы должна признать, что Украина без согласия России не может вступить ни в какие военные альянсы. Кроме того, она еще должна выплатить России репарации. В итоге Украина якобы становиться частью страны – агрессорки. Этот план Медведев цинично назвал "компромиссным".Обратите внимание! Пока соратник Путина размышляет над присоединением Украины к России, на территории самой страны – агрессора происходят боевые действия. Российские повстанцы наступают в Белгородской и Курской областях.
Путин назвал условия для переговоров
Вчера российский диктатор заявил, что он якобы готов к "мирным" переговорам с Украиной. Однако, с учетом интересов Москвы.
Путин захотел признания за Россией оккупированных территорий, а также "гарантий безопасности". Мол, он хочет быть уверен, что переговоры – это не пауза для "перевооружения Киева".