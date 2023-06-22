Африканский кейс сыграет против России? Украина может использовать козырь

Россияне раскачивают западных политиков на предмет переговоров о заморозке войны в Украине. Традиционно шантажом, среди прочего.

Как правильно объяснять европейцам о российской угрозе

Мы понимаем, что Россия не остановится, когда достигнет своего. Это понимает часть наших партнеров. В первую очередь в странах Восточной Европы.

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А как насчет избирателя "старой Европы", который голосовал за "друзей России" еще несколько лет назад? Согласитесь, вполне возможное восприятие в другом формате. Проблемы с Украиной на фоне ядерного шантажа? Для них логичным кажется "как-то договориться".

Проблемы с Молдовой? А где Молдова? Или, возможно, проблемы со странами Балтии? Неприятно, но страны небольшие. Перебить такие настроения – дело не одного месяца (если не года).

Поэтому, говоря о российской угрозе, следует выбирать более понятные и близкие примеры для среднестатистического испанца, итальянца, француза или грека.

Почему, когда мы говорим, что Россия не остановится, мы подразумеваем только Восточную Европу? Россиян нет в Ливии, Судане.

Если развязать Москве руки, то "не остановится" будет в Алжире (они уже сражаются в Мали), Тунисе, Марокко, Нигерии (там, кстати, уже есть российские ПВК). Это, на миг, ресурсные партнеры той самой "старой Европы", часть избирателей которой "не видит" для себя российской угрозы.

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На этом фоне вполне логичный вопрос: а не стоит ли к нашей риторике добавить несколько африканских кейсов? Где среди прочего есть примеры столкновения российских и европейских интересов, а также примеры вооруженного противостояния.

Такой дополнительный пример придаст аргументы и ответы на вопрос, почему кремлевские аппетиты нужно урезать, пока они не выросли еще больше.