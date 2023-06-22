Як правильно пояснювати європейцям про російську загрозу

Ми розуміємо, що Росія не зупиниться, коли досягне свого. Це розуміє частина наших партнерів. Насамперед у країнах Східної Європи.

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А як щодо виборця "старої Європи", який голосував за "друзів Росії" ще кілька років тому? Погодьтеся, цілком можливе сприйняття в іншому форматі. Проблеми з Україною на тлі ядерного шантажу? Для них логічним видається "якось договоритися".

Проблеми опісля з Молдовою? А де та Молдова? Чи, можливо, проблеми з країнами Балтії? Неприємно, але країни невеликі. Перебити такі настрої – справа не одного місяця (якщо не року).

Тому, говорячи про російську загрозу, варто вибирати більш зрозумілі і близькі приклади для середньостатистичного іспанця, італійця, француза чи грека.

Чому, коли ми говоримо, що Росія не зупиниться, ми маємо на увазі лише Східну Європу? Росіян немає в Лівії, Судані.

Якщо розв'язати Москві руки, то "не зупиниться" буде в Алжирі (вони вже воюють у Малі), Тунісі, Марокко, Нігерії (там, до речі, вже є російські ПВК). Це, на хвилинку, ресурсні партнери тієї самої "старої Європи", частина виборців якої "не бачить" для себе російської загрози.

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На цьому фоні, цілком логічне питання: а чи не варто до нашої риторики додати декілька африканських кейсів? Де серед іншого є приклади зіткнення російських і європейських інтересів, а також приклади збройного протистояння.

Такий додатковий приклад додасть аргументів та відповідей на питання, чому кремлівські апетити треба урізати, поки вони не виросли ще більше.