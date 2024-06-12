Столтенберг назвал минимальное условие для членства Украины в НАТО

13 июня в Брюсселе начнется двухдневная встреча министров обороны Альянса. Состоится очередной "Рамштайн" и встреча Совета Украина – НАТО, где примет участие Умеров. Накануне Йенс Столтенберг дал пресс-конференцию.

Генсек Альянса также выразил ожидания относительно предстоящего саммита НАТО. По его словам, союзники могут предоставить больше оружия нашему государству.

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Что сказал Йенс Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Я ожидаю, что союзники сделают важное объявление в период до саммита и на самом саммите – по поставкам большего объема военного оборудования: противовоздушных систем, артиллерии, ракет, которые срочно необходимы, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство. Без этого не будет вообще какого-либо обсуждения вопроса о членстве. Нам надо обеспечить, чтобы Украина победила. Это абсолютный минимум для того, чтобы Украина могла стать членом Альянса,

– подчеркнул он.

На саммите НАТО в Вашингтоне 9 – 11 июля лидеры стран Альянса усилят координирующую роль НАТО в предоставлении военной помощи Украине и возьмут на себя долгосрочные финансовые обязательства. Таким образом они ответят на первоочередные потребности Украины в самозащите и в развитии Сил безопасности и обороны.

Ожидается, что ВСУ станут полностью взаимосовместимыми с силами НАТО. Конечно, это приблизит наше государство к полноправному членству в Альянсе.

Евросоюз обсудит, что делать с российскими диверсиями

13 июня в Брюсселе будут говорить о том, что Россия усилила кампанию "недружественных действий" против стран-союзниц. Речь о диверсиях, к которым прибегают россияне, в частности актах саботажа, насилия, кибернетических атаках и дезинформационном воздействии.

Столтенберг заверил: ЕС проводит аресты и применяет правовые процедуры в отношении нарушителей закона. В то же время на Западе понимают цель врага.

"Коллективно мы наращиваем уровень защиты критической инфраструктуры, а также обмен информацией и данными разведки. Российские действия не остановят нас в поддержке Украины", – подчеркнул он.

Сколько Запад готов помогать Украине

Недавно Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует ежегодно выделять Украине 40 миллиардов евро. Но политологи обратили внимание: есть конкретика по цифре, но не по продолжительности этой поддержки. А это не менее важно.

"Но ведь не говорят "сколько" – во время войны, год после нее, два года спустя или сто лет подряд. Надо спросить о дедлайнах, пока они находятся в состоянии романтической ответственности перед Украиной и готовы будут давать эти деньги", – отметил Николай Давидюк.