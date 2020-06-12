Коррупция и бюрократия до сих пор процветает в Укроборонпроме. Есть ли качественные изменения? Какова ситуация с российскими деталями и судами с Россией из-за оккупированных оборонных предприятий на Донбассе? Сможет ли наконец Украина доказать миру, что достойна стать членом НАТО? Об этом и больше рассказал руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

Айварас Абромавичус в эксклюзивном интервью в программе "Есть вопросы" на 24 канале раскрыл реальную ситуацию в оборонной сфере и перспективы, которые нас ждут.

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ВСУ закупали бронетранспортеры в Польше, хотя это украинская разработка

Что будет дальше с БТР-4 и "Дозор"?

Первое, хотел бы сказать, что БТР-4 абсолютно был безнадежным контрактом, разваленным до нас, но реанимированным благодаря общим усилиям Укроборонпрома и Министерства обороны. Большое спасибо за это им. С подключением, в том числе лично президента Владимира Зеленского, уже после его поездки в Харьков, где он дал поручение Кабмину. Вот это пример слаженной работы.

От этого контракта мы выполнили более 70–80% и готовы подписывать уже более длительные. То есть показали военным, что с новым подходом, с новой командой мы способны своевременно предоставлять качественное вооружение.

Что известно о БТР-4?БТР-4 "Буцефал" – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро. Предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

Что касается (бронетранспортера – 24 канал) "Дозор". К сожалению, наши военные начали закупать очень похожую машину из Польши – Oncillа. То есть, это реальная копия нашего "Дозора". И, конечно, это неправильно.

Не вижу ни одной причины, почему польскую машину, которая на самом деле разработана в Украине, наши военные должны закупать.



Бронетранспортер "Oncillа" / Фото "Новое время"

В мире, где растет тенденция протекционизма, где весь мир движется в сторону локализации производства – не вижу ни одной причины, почему польскую машину, которая на самом деле разработана в Украине, наши военные должны закупать.

Поэтому мы снова нашли общий язык с военными: сделаем два хороших "Дозора" для них, за собственный счет, поставим на испытания и после этого, я считаю, поставим на производство. Сделаем большое количество "Дозоров" военным, которые нуждаются конкретно в этом образце техники.

Преимущество нашей техники для иностранцев – она испытана на войне

В течение последних 20 лет наша оборонная промышленность утверждала, что мы не можем продавать за границу, не поставляя в наши войска. Сейчас этот вопрос решен или мы продаем только то, что поставляем в украинскую армию?

Нет, есть примеры, когда продаем что-то из того, что не поставлено на вооружение у нас. Но это усложняет процесс продажи. Тот же АН-178, который купила перуанская полиция. Сложности в продвижении этого контракта в том числе из-за того, что наши собственные Вооруженные силы и полиция не покупают этот самолет.



АН-178 / Фото Википедия

Если бы мы больше закупали для наших Вооруженных сил, то больше и продавали бы за границу. То есть это абсолютно взаимосвязанные вещи. Поэтому те ракеты, которые сейчас испытываются: "Ольха", "Ольха-М", "Нептун", как можно быстрее их поставим на вооружение.



Ракетный комплекс "Ольха" / Фото Википедия

Начнем с производства для Вооруженных сил. Тогда легче будет продавать ту же номенклатуру на внешних рынках. У нас есть преимущества. Из-за войны часть нашей техники, которая продается на внешние рынки, испытана на боевом поле. На самом деле, это дает некоторые преимущества, хотя не хотелось бы иметь такие. Мы считаем, что конфликт, война с Россией должна закончиться как можно быстрее.

Ранее вопрос экспорта украинской техники касался преимущественно советских образцов, которые стояли на консервации. Это была очень коррупционная история. Вопрос уже решен?

Естественно. С начала прихода новой команды за 9 месяцев ни одного коррупционного скандала вокруг уже новых людей не было и не будет. В концерн Укроборонпром зашли 70 новых человек из 260. Практически весь топ сменился.

Мы поменяли 26 руководителей государственных предприятий, в том числе 16 стратегических предприятий, 27 крупнейших компаний – это 90% выручки.

Со сменой руководителя "Антонова" я могу твердо высказаться, что всех руководителей во всем концерне, которых я хотел и моя команда хотела поменять, мы наконец поменяли. Что касается техники, номенклатуры, которую экспортируем, конечно, недостаточно было инвестировано за последние 20–30 лет в исследования.

В так называемый R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на получение новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии, – 24 канал), мы инвестируем 1% от выручки, в мире средний показатель это более 10%. Например, турецкая компания "Асельсан" инвестирует 20% своей выручки в исследования новых технологий. То есть здесь есть объективные причины, почему мы продолжаем экспортировать модернизированные модели времен СССР.

Есть новые разработки, как я говорил, большие надежды на компанию "Проминь", там высококвалифицированные конструкторы во главе с уважаемым директором Коростелевым, еще несколько других предприятий, но без инвестирования, без новых подходов, без подключения молодежи – конечно, очень резких явных успехов нам будет достаточно трудно достичь.

Кто экспортирует оружие из Украины?Монопольное право на импорт и экспорт военной продукции из Украины имеет компания Укрспецэкспорт. Компания действует с 1996 года, а с 2010-го входит в концерн Укроборонпром.

Оборонные предприятия будут успешными, если будут приватизированы

Интересно про инвестиции. По сути, единственным потенциальным инвестором, мне кажется, может быть государство, в этой ситуации. Я не понимаю мотивов других институтов вкладывать сейчас деньги в Укроборонпром.

Я не скажу, что точно нужно инвестировать в Укроборонпром. В мире существует очень много примеров тесной взаимосвязи частного и государственного сектора в оборонно-промышленном комплексе с очень положительными результатами для других секторов.

Израиль – это лучший пример, когда разработки в оборонно-промышленном комплексе потом имели положительные последствия, даже для сектора медицины. Или наоборот, то, что разработали в медицине, затем было использовано в оборонно-промышленном комплексе.

В мире наиболее успешные компании в этом секторе все же частные компании – американские, западноевропейские. Там инвестиции идут в очень колоссальных масштабах, технологии очень быстро развиваются. Поэтому инвестиции в секторе есть, военных конфликтов по миру не становится меньше, поэтому сектор есть, был и будет в будущем.



Айварас Абромавичус / Скриншот из видео

Государство должно для себя определить: оно останется в полном объеме инвестором в Укроборонпром или какие-то предприятия будут более успешными в частных руках. Укроборонпром сейчас составляет уже только 1/3 от оборонно-промышленного комплекса Украины, 2/3 – это уже частный сектор. Есть точно успешные компании, которые развиваются.

"Мотор Сич" – это очень хороший пример стратегического предприятия, которое в результате оказалось в китайских руках, а возможно даже и не китайских. Здесь такая история неоднозначная. Грозит ли подобная судьба другим стратегическим предприятиям сегодня?

Вопрос риторический. Потому что если бы в начале 90-х коллектив во главе с Богуслаевым не приватизировал это предприятие, возможно, его уже и не было. Мы же знаем, каким способом руководит государство своими активами – это недвижимая структура, это бюрократия.

У нас количество стейкхолдеров, от которых мы зависим, от одной бумажки, от одной подписи, от одного нажатия кнопки – просто колоссальное. У меня в жизни не было столько людей, от которых мы зависим в продвижении своих экспортных интересов, в поставке даже нашим Вооруженным силам.

От кого зависит:

Профильный комитет

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство обороны

СНБО

Офис Президента

Премьер-министр

Количество людей, которое должно быть каким-то образом вовлечено, зашкаливает. Причем более половины этих людей никакого интереса к этой сфере не проявляет. Им интересна экономика, им интересно IТ, им интересны социальные какие-то вещи, они очень далеки от оборонно-промышленного комплекса. И это очень сильно все усложняет.

Конечно, частные компании более гибкие, поэтому их часть в целом в поставках Вооруженным силам растет. И, скорее всего, будет расти. Поэтому государство, несмотря на политический фон, в заключении должно прийти к консенсусу, что некоторые из предприятий будут более успешными, если они будут приватизированы. Причем приватизированы в интересах украинских предпринимателей, я считаю.

Это не касается наиболее стратегических предприятий как "Антонов", как завод имени Малышева. Но среднего размера компании, я уверен, будут точно успешными, если хороший хозяин возьмет их в свои руки.

Насколько на самом деле сложно конкурировать с украинским частным оборонным сектором? И в чем проигрываете?

Они более гибкие. Часто частные компании создавались выходцами из орбиты Укроборонпрома. Они хорошо знали сектор, они основали компанию "за забором" от государственного предприятия. И вместо того, чтобы удерживать всю эту социальную инфраструктуру – в 20 раз больше людей, чем нужно – они делают очень мобильную, гибкую и современную компанию "за забором". И не имеют таких колоссальных затрат на содержание бесконечных квадратных метров, отопление больших неэффективных цехов, они могут выпускать, в частности, продукцию по более гибкой цене.

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Кто и что начал так производить? Можете привести примеры?

Кто-то использует административные ресурсы, имея определенный конфликт интересов. Я не хотел бы вдаваться в детали и имена. Из таких достаточно успешных компаний могу назвать компанию "Практика". Она занимается производством бронированной техники.

Мы с ними сотрудничаем, в частности, на экспортных рынках, участвуем в тендере одной из стран Южной Америки. Где-то мы конкурируем на местном рынке, где-то сотрудничаем на внешних рынках. Считаю, что они идут вперед с очень правильным подходом.

Будут ли суды с Россией

С началом войны Украина отказалась от закупки комплектующих из России. Смогли мы отказаться от них на самом деле? Потому что история о Гладковском – она не только о коррупции, но и о том, что из России завозили комплектующие. Смогли ли мы на это время заменить их нашими или западными аналогами.

Эта тема довольно деликатная. Поэтому о цифрах я не хочу и не буду говорить. Процесс идет, существует государственная программа по уходу от российских комплектующих. В некоторых случаях как раз производство новых изделий приостановлено. Потому что перевооружение, переход на отечественные компоненты или западные происходит не так быстро, как хотелось бы.

Но все – от колес бронированной техники до гусениц и других вещей – мы много чего сами уже освоили, сами изготавливаем. А в некоторых случаях просто перешли на закупку западных образцов. Там часто из-за экономии масштабов цена даже ниже бывает, чем в России. Поэтому считаю, что с этим компании трудно, но она справляется.



Акции протеста против Гладковского / Цензор.нет

Чем еще известен Гладковский► Олег Гладковский или Свинарчук в прошлом был заместителем секретаря СНБО. Также он был частью близкого окружения пятого президента Петра Порошенко.

► Именно Гладковского подозревают в организации скандальных схем по хищению в Укроборонпроме. По мнению экспертов, именно этот скандал стоил Порошенко второго президентского срока.

Часть предприятий Укроборонпрома осталась на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Понятно, что мы на них не имеем никакого влияния. Но стал ли Укроборонпром инициатором каких-то судебных процессов против России?

Мы смотрим на судебные разбирательства НАК Нафтогаза. Мы их поддерживаем и гордимся ими. Редко в нашей стране, защищая государственные интересы, мы выигрываем. К сожалению, за последние 30 лет больше примеров, когда государственные интересы "сливались".

Более 20 предприятий осталось на оккупированных территориях

У нас более 20 предприятий осталось на оккупированных территориях. Мы еще не начали этот процесс (судебный – 24 канал). Буквально 2 недели назад я писал Юрию Витренко (глава НАК Нафтогаз – 24 канал) и мы договорились о такой себе дорожной карте, а именно каким способом мы будем оценивать свои возможности в таких судебных спорах. Поэтому в этом направлении еще немножко рано говорить.

Украинский оборонный комплекс имеет мировые перспективы?

Вы могли бы кратко описать будущее украинского оборонного комплекса государства?

Он должен быть абсолютно современным. Он должен быть очень прозрачным. Он должен быть тем сектором, который был бы самым ярким примером, что испорченный бренд Украина меняется.

Поэтому мне бы хотелось, чтобы в такой стране, которая самая большая по территории в Европе, в которой все же было только 2,7% территорий Советского Союза, на которой находилось до 40% потенциала оборонно промышленного комплекса всего Союза. Чтобы все же мы вышли из этого "пике" и начали развиваться таким образом, каким развиваются другие наши успешные секторы. В том числе IT, который задает тон модным тенденциям не только в Европе, но и далеко за пределами нашего континента.

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То есть Укроборонпром – это не чемодан без ручки, а мощный ресурс, который мы все же должны использовать?

Абсолютно в этом уверен, но всегда нужно идти вперед и смотреть на себя со стороны, получать внешние советы. Я сам могу научить своего ребенка играть в теннис, но лучше, чтобы это сделал тренер. То же самое с консультантами, которые более опытные в мировых рынках, – они могут нам помочь.

Мы должны использовать все правила и процедуры, которые соответствуют лучшим мировым практикам. Только так мы сможем доказать, в том числе нашим внешним партнерам, что достойны быть в семье НАТО, мы достойны сотрудничать с мировыми гигантами этого сектора.