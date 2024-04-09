В НАТО считают, что большинство российских танков в последние месяцы Украина уничтожила дронами
Источник:Foreign Policy
Североатлантический альянс убежден, что Украина за последние месяцы уничтожила более двух третей российских танков с помощью FPV-беспилотников. Это свидетельствует о том, что ВСУ все больше полагаются на эти аппараты.
В частности, это происходит в условиях дефицита артиллерийских снарядов. Соответствующую информацию иностранным журналистам рассказал официальный представитель НАТО.
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Что известно об использовании FPV-дронов ВСУ
Аналитики говорят, что деятельность FPV-дронов, которые используют Вооруженные Силы Украины, имеют неоднозначные результаты. В частности, старший научный сотрудник Евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли убежден, что:
- общая точность FPV-дронов составляет менее 50%,
- в некоторых случаях для уничтожения одного вражеского танка надо 10 или даже больше дронов.
Несмотря на это, Роб Ли рассказал, что у российских оккупантов заканчиваются бронемашины и танки. Более того, если Украина и дальше будет уничтожать российскую технику, а враги будут бросать новую, то Кремль может потерять численное преимущество в танках. Это усложнит проведение наступательных операций в будущем для россиян.
"Проблема в том, что Россия получает много живой силы", – убежден аналитик.
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Что британская разведка говорит о влиянии FPV-дронов
- В Минобороны Великобритании зимой 2024 года заявили, что российским оккупантам трудно противодействовать украинским FPV-дронам. В частности, потому что украинские военные используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских войск.
- Разведка со ссылкой на информацию российского военкора, заявила, что ВСУ уничтожили 90% российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области.
- Британские разведчики заявили, что неспособность России противодействовать FPV-дронам, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в том районе.