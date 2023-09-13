ЕС готовится к большому расширению: фон дер Ляйен заявила, что Украина добилась больших успехов

Евросоюз должен быть готов к расширению. Вступление в него основывается на заслугах. Однако Украина уже показала немалый прогресс после получения статуса кандидата.

Об этом во время своей годовой речи в Европарламенте в Страсбурге заявила президент Еврокомиссии, передает корреспондент 24 Канала. Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен быть готов расшириться до плюс 30 стран-членов, а также при необходимости вносить изменения в базовые соглашения.

Смотрите также ЕС продлит временную защиту украинцев до 2025 года

Еврокомиссия готовит осеннюю оценку странам-кандидатам

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Брюссель тесно сотрудничает с государствами-кандидатами, чтобы определить их прогресс в реформах и дать рекомендации на следующий год. В частности, по словам фон дер Ляйен, отчеты по верховенству права есть и будут оставаться основой и ключевым приоритетом ЕС.

Поэтому я очень рада объявить, что мы откроем отчеты по верховенству права для вступающих в ЕС стран, которые набирают скорость. Это поставит их в равные условия с государствами-членами, поддержит их в их усилиях по реформированию и поможет гарантировать, что наше будущее – это союз свободы, прав и ценностей для всех,

– сказала она.

Украина добилась больших успехов

Президент Еврокомиссии отметила, что процесс вступления в ЕС – это нелегкий путь, который основывается на заслугах. Урсула фон дер Ляйен отметила, что он требует упорного труда и лидерства, но страны-кандидаты уже добились значительного прогресса.

Мы видим, каких больших успехов добилась Украина с момента предоставления ей статуса кандидата. И мы видим решимость других стран-кандидатов в проведении реформ,

– отметила она.

Во время выступления президент ЕК подчеркнула, что будущее Украины, западных Балкан и Молдовы – в Евросоюзе.

ЕС должен подготовиться к новой волне расширения

Еврокомиссия пересмотрит все политики ЕС и определит, как может повлиять на них процесс расширения ЕС с тем, чтобы адаптировать каждую сферу. Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость подумать о том, как будут работать Европарламент и Комиссия после расширения и каким будет бюджет ЕС. Кроме того, необходимо определить, как обеспечить надежные обязательства в сфере безопасности.

Хотя фон дер Ляйен и поддерживает тех, кто хочет реформировать Евросоюз через внесение изменений в Договор о ЕС, она призвала не ждать этих изменений, чтобы продвинуться вперед с расширением.

Союз, пригодный к расширению, может быть достигнут быстрее. Это означает ответить на практические вопросы о том, как на практике будет работать Союз в составе более 30 стран и, в частности, о нашей способности действовать,

– сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, Еврокомиссия выдвинут идеи на обсуждение лидеров во время бельгийского председательства, которое начнется с января 2024 года.

Обратите внимание! Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что наше государство будет готово к членству в ЕС через два года. Однако ход войны будет определять политические рамки.

"Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято", – подчеркнула Стефанишина.