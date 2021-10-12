Украина и ЕС вместе считают Россию стороной конфликта на Донбассе, – Зеленский

Несмотря на длительную информационную пропаганду Кремля и Украина, и Евросоюз убеждены, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Эту позицию представители ЕС зафиксировали в совместном заявлении с Украиной.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время речи на саммите Украина – ЕС.

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Украинский лидер подчеркнул, что наша страна едина с ЕС в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на России.

Она (Россия – 24 канал), без сомнения, является стороной конфликта,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении Кремля, но "необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно".

Совместное заявление по итогам саммита Украина – ЕС

Источник: Офис Президента

В заявлении политики подтвердили неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Мы подтверждаем свое решительное осуждение явного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины в результате актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года,

– говорится в совместном заявлении.

Также в ЕС добавили, что поддерживают территориальную целостность Украины и приветствовали создание международной Крымской платформы.

Свои подписи под заявлением поставили:

Президент Украины Владимир Зеленский,

президент Европейского Совета Шарль Мишель,

президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

Речь Зеленского на саммите Украина – ЕС: смотрите видео

Украинский президент также призвал наложить санкции Евросоюза на тех, кто участвовал в выборах в Госдуму России и в Крыму и на Донбассе.

Выборы в Госдуму России: что известно

Голосования продолжались 3 дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. В итоге якобы победила провластная партия "Единая Россия".

Россияне незаконно приобщили к выборам украинцев, которые живут на оккупированных территориях.

Людей массово вывозили автобусами в Ростовскую область. Российские паспорта им раздавали сразу у участков, а за голосование "благодарили" едой.

Принять участие в выборах можно было и в режиме онлайн, достаточно было российского паспорта.

Многие страны заявили, что не признают результаты голосований на оккупированных территориях Украины: в частности, США, Великобритания и Польша.

Зеленский также добавил, что потребность в усилении санкционного давления назрела давно. К тому же без внимания нельзя оставлять нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины.