Из-за оккупации Крыма: Украина и еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против России
27 июля 2021 , 23:41Читати новину українською
Источник:Совет Европейского Союза
Украина и еще 4 страны присоединились к решению Совета Евросоюза о продлении санкций против России. Ограничения в отношении Кремля ввели из-за оккупации Крыма.
Говорится о решении Евросоюза от 21 июня продлить санкции против России. Ограничения будут действовать до 2022 года.
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Украина и 4 страны присоединились к решению о санкциях ЕС против России
К решению Евросоюза о продлении санкций против России из-за оккупации Крыма присоединились:
- Украина;
- Грузия;
- Северная Македония;
- Албания;
- Норвегия.
Они (страны – 24 канал) обеспечат соответствие своей национальной политики этим решением. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его,
– говорится в сообщении Совета.
Кстати, Совет Евросоюза сообщил, что санкции будут действовать до 23 июня 2022 года.
Санкции ЕС: коротко
- Совет ЕС 25 июня также заявил, что разрабатывает новые санкции в случае враждебных действий России.
- В тот же день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет разговаривать с Россией с позиции экономической силы. Главы государств и правительств ЕС согласились, что в этом вопросе нужно защищать свои ценности и продвигать собственные интересы.
- 14 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились и договорились якобы противостоять санкциям ЕС.