Из-за оккупации Крыма: Украина и еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против России

Украина и еще 4 страны присоединились к решению Совета Евросоюза о продлении санкций против России. Ограничения в отношении Кремля ввели из-за оккупации Крыма.

Говорится о решении Евросоюза от 21 июня продлить санкции против России. Ограничения будут действовать до 2022 года.

К теме ЕС снова продлил санкции против России на полгода

Украина и 4 страны присоединились к решению о санкциях ЕС против России

К решению Евросоюза о продлении санкций против России из-за оккупации Крыма присоединились:

Украина;

Грузия;

Северная Македония;

Албания;

Норвегия.

Они (страны – 24 канал) обеспечат соответствие своей национальной политики этим решением. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его,

– говорится в сообщении Совета.

Кстати, Совет Евросоюза сообщил, что санкции будут действовать до 23 июня 2022 года.

Санкции ЕС: коротко

Совет ЕС 25 июня также заявил, что разрабатывает новые санкции в случае враждебных действий России.

В тот же день президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет разговаривать с Россией с позиции экономической силы. Главы государств и правительств ЕС согласились, что в этом вопросе нужно защищать свои ценности и продвигать собственные интересы.

14 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились и договорились якобы противостоять санкциям ЕС.

Впервые ЕС ввел ограничения в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. С тех пор их продлевают. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения.