Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко пояснил "24 Каналу", что Россия опасается усиления ракетного потенциала Украины и уже пытается сорвать эту программу.

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Почему Украина развивает ракетное производство совместно с Европой?

Сотрудничество с европейцами является логичным решением, поскольку баллистические ракеты нужны им также для защиты восточного фланга НАТО. Президент уже предупреждал, что Россия может наносить удары по объектам, якобы связанным с производством вооружения.

Россияне очень хотят сорвать нашу ракетную программу. Они понимают, что она уже на подходе, поэтому усиливают информационно-психологические операции и распространяют фейки. Мы должны быть готовы к тому, что количество такой пропаганды будет расти,

– сказал Мусиенко.

Технологическая производственная база, оставшаяся после распада СССР, постепенно терялась, чему сознательно способствовал режим Януковича. Когда началась полномасштабная война и Украина стала наращивать собственные мощности, по этим объектам начали наносить удары. Поэтому взаимодействие с партнерами является очевидным и взаимовыгодным.

Для концернов типа MBDA спрос на оружие будет только расти, что подтверждают все аналитические отчеты рынка вооружений: на Patriot из-за доказанной эффективности, на баллистику и дроны — ведь пример Украины и Ирана показал, что сочетание ракет и дронов изматывает противника. Именно поэтому идут инвестиции и развивается сотрудничество, и часть производства целесообразно перенести за границу.

"Это будет сопровождаться и тем, что мы будем получать больше систем ПВО для прикрытия наших объектов, но в современном мире давно понятно, что многое можно перенести под землю и укрепить настолько, что нанести удар по этому станет практически невозможно", — отметил Мусиенко.

Станет ли сотрудничество с Европой толчком для украинской ракетной программы: смотрите в видео

Что известно о сотрудничестве с европейскими партнерами?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников перенимать опыт Украины в развитии беспилотных технологий. По словам Рютте, будущее Альянса зависит от оборонных усилий не только стран ЕС, но и Великобритании, Турции и Норвегии, что позволит совместно наращивать производство оружия и сохранять стратегическое преимущество.

В то же время Рютте подтвердил, что вопрос обеспечения Украины вооружением и системами ПВО, включая запросы на ракеты для Patriot, станет центральным на предстоящем саммите в Анкаре. Несмотря на то, что окончательное решение США о дополнительных поставках ракет еще предстоит принять, Альянс подтверждает приверженность долгосрочной военной и финансовой поддержке Киева.