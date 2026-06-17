Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що Росія боїться посилення українських ракетних можливостей і вже намагається зірвати програму.

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Чому Україна розвиває ракетне виробництво разом із Європою?

Кооперація з європейцями є логічним рішенням, оскільки балістичні ракети потрібні їм також для захисту східного флангу НАТО. Президент уже попереджав, що Росія може завдавати ударів по об’єктах, нібито пов’язаних з виробництвом озброєння.

Росіяни дуже хочуть зірвати нашу ракетну програму. Вони розуміють, що це на підході, тому посилюють інформаційно-психологічні операції та поширюють фейки. Маємо бути готові, що кількість такої пропаганди зростатиме,

– сказав Мусієнко.

Технологічна виробнича база, яка залишилася після розпаду СРСР, поступово втрачалася, чому свідомо сприяв режим Януковича. Коли почалася повномасштабна війна й Україна почала нарощувати власні потужності, по цих об’єктах почали бити. Тому взаємодія з партнерами є очевидною і взаємовигідною.

Для концернів типу MBDA попит на зброю буде лише зростати, що підтверджують усі аналітичні звіти ринку озброєнь: на Patriot через доведену ефективність, на балістику й дрони – бо приклад України та Ірану показав, що поєднання ракет і дронів виснажує противника. Саме тому йдуть інвестиції та розвивається співпраця, і частину виробництва доцільно перенести за кордон.

"Це супроводжуватиметься й тим, що ми отримуватимемо більше систем ППО для прикриття наших об’єктів, але в сучасному світі давно зрозуміло, що багато що можна переносити під землю й зміцнювати настільки, що ударити по цьому стане практично нереально", – зазначив Мусієнко.

Чи стане співпраця з Європою поштовхом для української ракетної програми: дивіться у відео

Що відомо про співпрацю з європейськими партнерами?

Генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників переймати досвід України у розвитку безпілотних технологій. За словами Рютте, майбутнє Альянсу залежить від оборонних зусиль не лише країн ЄС, а й Великої Британії, Туреччини та Норвегії, що дозволить спільно масштабувати виробництво зброї та зберігати стратегічну перевагу.

Водночас Рютте підтвердив, що питання забезпечення України озброєнням та системами ППО, включаючи запити на ракети до Patriot, стане центральним на майбутньому саміті в Анкарі. Попри те, що фінальне рішення США щодо додаткових постачань ракет ще очікується, Альянс підтверджує відданість довгостроковій військовій та фінансовій підтримці Києва.