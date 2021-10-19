Украина в Гааге напомнила, как россияне сняли унитазы с захваченных кораблей
Источник:Укринформ
На слушаниях в Гааге Украина напомнила о мародерстве россиян после агрессии в Керченском проливе. Когда Украине возвращали захваченные корабли, русские сняли с них все, что только можно было поснимать.
Директриса департамента международного права МИД, агент Украины Оксана Золотарева рассказала, что с кораблей вынесли все, что могло представлять хоть какую-то ценность – даже личные вещи моряков.
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Мародерство русских
Она также уточнила и вопрос, который по возвращении кораблей в 2019 году обсуждался больше всего – по поводу унитазов. Агент Украины уточнила, что сами унитазы на кораблях остались, но использовать их уже нельзя было.
К ним не было ни одного оборудования, которое бы позволяло их использовать, в частности труб. Была снята вся радиолокационная техника, все приборы. Оружия нет, нет шлангов для пожаротушения, сняты все розетки, выключатели, зеркала,
– рассказала Оксана Золотарева.
На буксире "Яны Капу" также было много инструментов для ремонта. Поэтому россияне взяли и их всех. Более того, на буксире даже счистили краску, чтобы проверить, из какого металла он сделан.
"Забрали абсолютно все вещи военнослужащих, которые ехали передислоцироваться на некоторое время в Бердянск, и брали с собой, в частности, те же тапочки. Вынесли все, что составляло ценность и что можно было открутить", – рассказала агент Украины.
Теперь вопрос о возвращении всех этих вещей будет решаться в Гааге – вместе с позовом против России, которая в конце 2018 устроила агрессию в Керченском проливе.
Коротко об агрессии на Азове:
- 25 ноября 2018 2 малые бронированные корабли ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.
- При подходе к Керченскому проливу пограничные катера России напали и захватили украинские корабли и наших моряков.
- В мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию. Согласно решению трибунала, Россия должна немедленно освободить моряков и вернуть корабли.
- Моряки вернулись домой только в сентябре 2019 – в рамках обмена пленными, а уже 18 ноября Россия вернула Украине полностью разграблены корабли.