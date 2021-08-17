Украина – главная цель Путина, – Яковенко сказал, отвлечет ли Афганистан Россию от Донбасса
Источник:24 канал
Ситуация в Афганистане стала главным трендом телевизора. Конечно она отвлечет каким-то образом Россию. Но украинская тематика остается присутствующей на повестке дня в государстве-оккупанта.
Афганистан не сможет вытеснить Украину из российского телевизора. Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист Игорь Яковенко.
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Афганистан не вытеснит Украину с телевизоров России
По его словам, агрессия талибов действительно присутствует в российском информационном пространстве, но это временно. Ведь наше государство является самым главным объектом агрессии.
Украина остается основной целью путинской агрессии. На этом стоит путинский режим,
– подчеркнул Яковенко.
Он отметил, что голова у Путина устроена так, что он до конца своего правления Украине не даст покоя.Важно! Из-за обстрелов российских боевиков на Донбассе 16 августа погиб украинский военный. Всего за сутки оккупанты 5 раз нарушили режим тишины.
В чем заключается абсурдность российской риторики
Российский телевизор как пояснил российский журналист, пытается запугать Украину тем, что американцы ушли из Афганистана, якобы они кинут и вас – украинцев.
Абсурдность этой риторики очевидна в частности в двух пунктах:
- первый – для того, чтобы американцы ушли из Украины, надо, чтобы сначала они в нее зашли;
- второй – понимание, кто с точки зрения российского телевизора является талибами для Украины.
"Фактически российское ТВ пытается запугивать украинцев тем, что если якобы уйдут американцы (которых в Украине нет), то обязательно придут боевики с временно оккупированных территорий и их хозяева из России", – отметил Яковенко.
Яковенко сказал, отвлечет ли Афганистан Россию от Донбасса: смотрите видео
Россия налаживает отношения с талибами: что известно
- Россия заявила, что у нее "дружеские" отношения с талибами, поэтому стране якобы нет причин для волнения.
- Кремль уже даже наладил контакты с "новой властью" Афганистана. Там заявили, что это не является тайной.
- Отметим, что вслед за Россией о "дружеских" отношениях с "Талибаном" заявил и Китай.
- По мнению экспертов, Россия может использовать ситуацию в Афганистане в свою пользу.
- В Кабуле остались только 3 посольства, в том числе и российское.