Украина – главная цель Путина, – Яковенко сказал, отвлечет ли Афганистан Россию от Донбасса

Ситуация в Афганистане стала главным трендом телевизора. Конечно она отвлечет каким-то образом Россию. Но украинская тематика остается присутствующей на повестке дня в государстве-оккупанта.

Афганистан не сможет вытеснить Украину из российского телевизора. Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист Игорь Яковенко.

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Афганистан не вытеснит Украину с телевизоров России

По его словам, агрессия талибов действительно присутствует в российском информационном пространстве, но это временно. Ведь наше государство является самым главным объектом агрессии.

Украина остается основной целью путинской агрессии. На этом стоит путинский режим,

– подчеркнул Яковенко.

Он отметил, что голова у Путина устроена так, что он до конца своего правления Украине не даст покоя.

В чем заключается абсурдность российской риторики

Из-за обстрелов российских боевиков на Донбассе 16 августа погиб украинский военный . Всего за сутки оккупанты 5 раз нарушили режим тишины.

Российский телевизор как пояснил российский журналист, пытается запугать Украину тем, что американцы ушли из Афганистана, якобы они кинут и вас – украинцев.

Абсурдность этой риторики очевидна в частности в двух пунктах:

первый – для того, чтобы американцы ушли из Украины, надо, чтобы сначала они в нее зашли;

второй – понимание, кто с точки зрения российского телевизора является талибами для Украины.

"Фактически российское ТВ пытается запугивать украинцев тем, что если якобы уйдут американцы (которых в Украине нет), то обязательно придут боевики с временно оккупированных территорий и их хозяева из России", – отметил Яковенко.

Яковенко сказал, отвлечет ли Афганистан Россию от Донбасса: смотрите видео

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