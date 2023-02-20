Мы готовы к наступлению россиян и готовим контрнаступление, – Резников
Источник:Forbes
Алексей Резников заявил, что пока настоящего наступления россиян с танками и артиллерией нет. Однако, по словам министра, оно все еще может произойти.
Министр также отметил, что Россия уже 5 месяцев испытывает нашу оборону на передовой под Бахмутом. По словам чиновника, у нас хорошая защита, хоть и не идеальная.
Читайте также Наступление России забуксовало, у врага частичный успех только на 2 участках, – Жданов
Что сказал министр обороны о наступлении россиян
Алексей Резников отметил, что Москва использует ЧВК "Вагнер", которые вербуют заключенных из российских тюрем. По словам министра:
- подлинного наступления, с танками и артиллерией, мы пока не наблюдали;
- но россияне демонстрируют потенциал на Юге, и наступление, которого все ожидают, все еще может произойти.
Однако чиновник заверил, что наша воля к сопротивлению и наш боевой дух нерушимы. Более того, Украина планирует выиграть эту войну.
Каждая сторона готова проявить инициативу, и мы ждем. Мы готовы к наступлению россиян и готовим контрнаступление,
– заявил Алексей Резников.
Он также рассказал, что ключевая цель Украины в этой войне:
- победить, освободив все временно оккупированные территории, освободив наш народ;
- привлечь к ответственности виновных, которые должны предстать перед международным трибуналом.
"Мы верим, что вместе со всем цивилизованным миром мы сможем это сделать", – заверил министр обороны Украины.
Он также завершил разговор, вспомнив библейскую историю о Давиде и Голиафе, которую вспоминал Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности: "Никто не верил, что Давид победит Голиафа, но это произошло благодаря тому камню в праще".
Министр обороны Украины сказал, что в нашем случае Давид с помощью оружия наших друзей победит Голиафа.
Контрнаступление ВСУ и наступление России: последние новости
- Владимир Зеленский подтвердил, что новое наступление России уже началось. По словам президента Украины, наши бойцы могут сдержать вражеское нашествие и будут делать это, пока не появится возможность для контрнаступления.
- Алексей Резников заявил 20 февраля, что контрнаступление Украины может начаться в течение двух месяцев.
- Министр обороны рассказал, что для реализации замысла Генштаба у Украины должны быть соответствующие силы и средства. Что еще сказал министр о контрнаступлении наших бойцов – читайте здесь.