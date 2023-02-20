Мы готовы к наступлению россиян и готовим контрнаступление, – Резников

Алексей Резников заявил, что пока настоящего наступления россиян с танками и артиллерией нет. Однако, по словам министра, оно все еще может произойти.

Министр также отметил, что Россия уже 5 месяцев испытывает нашу оборону на передовой под Бахмутом. По словам чиновника, у нас хорошая защита, хоть и не идеальная.

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Что сказал министр обороны о наступлении россиян

Алексей Резников отметил, что Москва использует ЧВК "Вагнер", которые вербуют заключенных из российских тюрем. По словам министра:

подлинного наступления, с танками и артиллерией, мы пока не наблюдали;

но россияне демонстрируют потенциал на Юге, и наступление, которого все ожидают, все еще может произойти.

Однако чиновник заверил, что наша воля к сопротивлению и наш боевой дух нерушимы. Более того, Украина планирует выиграть эту войну.

Каждая сторона готова проявить инициативу, и мы ждем. Мы готовы к наступлению россиян и готовим контрнаступление,

– заявил Алексей Резников.

Он также рассказал, что ключевая цель Украины в этой войне:

победить, освободив все временно оккупированные территории, освободив наш народ;

привлечь к ответственности виновных, которые должны предстать перед международным трибуналом.

"Мы верим, что вместе со всем цивилизованным миром мы сможем это сделать", – заверил министр обороны Украины.

Он также завершил разговор, вспомнив библейскую историю о Давиде и Голиафе, которую вспоминал Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности: "Никто не верил, что Давид победит Голиафа, но это произошло благодаря тому камню в праще".

Министр обороны Украины сказал, что в нашем случае Давид с помощью оружия наших друзей победит Голиафа.

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