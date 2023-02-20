Міністр також зауважив, що Росія вже 5 місяців випробовує нашу оборону на передовій під Бахмутом. За словами посадовця, в нас гарний захист, хоч і не ідеальний.
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Що сказав міністр оборони про наступ росіян
Олексій Резніков зауважив, що Москва використовує ПВК "Вагнер", які вербують в'язнів з російських тюрем. За словами міністра:
- справжнього наступу, з танками та артилерією, ми поки не спостерігали;
- та росіяни демонструють потенціал на Півдні, і наступ, якого всі очікують, все ще може статися.
Однак посадовець запевнив, що наша воля до опору і наш бойовий дух непорушні. Ба більше, Україна планує виграти цю війну.
Кожна сторона готова проявити ініціативу, і ми чекаємо. Ми готові до наступу росіян і готуємо контрнаступ,
– заявив Олексій Резніков.
Він також розповів, що ключова мета України в цій війні:
- перемогти, звільнивши всі тимчасово окуповані території, звільнивши наш народ;
- притягнути до відповідальності винних, які мають стати перед міжнародним трибуналом.
"Ми віримо, що разом з усім цивілізованим світом ми зможемо це зробити", – запевнив міністр оборони України.
Він також завершив розмову, пригадавши біблійну історію про Давида й Голіафа, яку згадував Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції: "Ніхто не вірив, що Давид переможе Голіафа, але це сталося завдяки тому каменю в пращі".
Міністр оборони України сказав, що у нашому випадку Давид за допомогою зброї наших друзів переможе Голіафа.
Контрнаступ ЗСУ та наступ Росії: останні новини
- Володимир Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії вже розпочався. За словами президента України, наші бійці можуть стримати ворожу навалу і робитимуть це, поки не з'явиться можливість для контрнаступу.
- Олексій Резніков заявив 20 лютого, що контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців.
- Міністр оборони розповів, що для реалізації задуму Генштабу в України мають бути відповідні сили та засоби. Що ще сказав міністр про контрнаступ наших бійців – читайте тут.