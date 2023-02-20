Міністр також зауважив, що Росія вже 5 місяців випробовує нашу оборону на передовій під Бахмутом. За словами посадовця, в нас гарний захист, хоч і не ідеальний.

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Що сказав міністр оборони про наступ росіян

Олексій Резніков зауважив, що Москва використовує ПВК "Вагнер", які вербують в'язнів з російських тюрем. За словами міністра:

справжнього наступу, з танками та артилерією, ми поки не спостерігали;

та росіяни демонструють потенціал на Півдні, і наступ, якого всі очікують, все ще може статися.

Однак посадовець запевнив, що наша воля до опору і наш бойовий дух непорушні. Ба більше, Україна планує виграти цю війну.

Кожна сторона готова проявити ініціативу, і ми чекаємо. Ми готові до наступу росіян і готуємо контрнаступ,

– заявив Олексій Резніков.

Він також розповів, що ключова мета України в цій війні:

перемогти, звільнивши всі тимчасово окуповані території, звільнивши наш народ;

притягнути до відповідальності винних, які мають стати перед міжнародним трибуналом.

"Ми віримо, що разом з усім цивілізованим світом ми зможемо це зробити", – запевнив міністр оборони України.

Він також завершив розмову, пригадавши біблійну історію про Давида й Голіафа, яку згадував Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції: "Ніхто не вірив, що Давид переможе Голіафа, але це сталося завдяки тому каменю в пращі".

Міністр оборони України сказав, що у нашому випадку Давид за допомогою зброї наших друзів переможе Голіафа.

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