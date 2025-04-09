Украина готова купить у США большой пакет оружия, – Зеленский
- Украина готова купить у США большой пакет оружия, о чем заявил Владимир Зеленский 9 апреля.
- Украина не рассчитывает на бесплатную помощь и готова платить за военную поддержку со стороны США.
Владимир Зеленский 9 апреля заявил, что Украина может приобрести у Соединенных Штатов большой пакет оружия. Более того, наше государство готово это сделать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Украина готова купить у США большой пакет оружия
Зеленский заявил, что Украина передавала американской стороне данные о большом пакете оружия, который Киев хочет купить. Что конкретно вошло в этот перечень – неизвестно. Таким образом, Украина не рассчитывает, что США будут предоставлять военную помощь безвозмездно.
Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как на гарантию безопасности,
– сказал Зеленский на встрече с журналистами.
Украина хочет и готова платить за помощь США.
9 апреля Александр Сырский ответил, какую роль сейчас играет военная поддержка со стороны партнеров. Главком подчеркнул, что Украина усиливает независимость в производстве оружия и помощь США уже не является решающей.