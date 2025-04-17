В ОПУ ответили, действительно ли США отказались продавать Patriot Украине

Украина готова покупать у США вооружение, в частности заинтересована в приобретении систем ПВО Patriot. В западных СМИ распространяется информация о том, что якобы американский президент Трамп отклонил такое предложение украинского лидера Зеленского.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что такие публикации в медиа – спекулятивные. Он озвучил, что США остаются партнерами Украины и Европы.

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Почему переговоры о покупке оружия будут сложными?

В Соединенных Штатах, как отметил Подоляк, есть мощное лобби американских оружейников, которые хотят продолжать доминировать на глобальном рынке. Он напомнил ситуацию, когда Вашингтон приостановил предоставление вооружения Украине. Тогда Европа заговорила о том, что будет останавливать контракты с США на поставку оружия и вкладываться в собственное производство, а это существенный удар по финансовым интересам мощного лобби Республиканской партии.

США откровенно говорят, что выступают на коммерциализацию отношений. Украина же заявляет, что готова к этому, если нет других вариантов, и хочет покупать критически важные для нее виды оружия по рыночной цене.

"Это вопрос обсуждений и они будут сложными с США не только у нас. Потому что стратегия Трампа была нацелена (и нравилась части его электората) на определенную изоляцию, отход от глобалистских трендов", – озвучил Подоляк.

К сведению! Президент Украины Владимир Зеленский предлагал, чтобы наше государство приобрело 10 систем противовоздушной обороны Patriot у Соединенных Штатов за 15 миллиардов долларов или же получила лицензию на их производство.

Чем обернется для США отказ продавать оружие Украине?

Соединенные Штаты, как подчеркнул советник главы ОПУ, не могут самоизолироваться, потому что мир открытый и в любом случае таким останется. Да, США могут отойти на второстепенные роли, но не могут быть одновременно глобальным лидером на рынке оружия и в этот же момент отказывать в пределах нормальных коммерческих отношений стране, которая нуждается в закупках этого вооружения.

США не могут в этом отказывать, потому что это им абсолютно обнуляет репутацию,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что Украине надо настойчиво делать свое дело, которое состоит из базовых вещей: вести переговоры на всех уровнях и озвучивать исключительно прагматические аргументы о том, что она готова платить за американское оружие и в этом заинтересованы и сами США. Ведь это принесет доход и улучшит репутацию оружейников Соединенных Штатов.

Иначе, по словам Подоляка, Россия или Китай займут соответствующие ниши на глобальном рынке оружия. Он подытожил, что вряд ли США будут идти по пути тотального обнуления своей репутации.