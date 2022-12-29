Украина готова прекратить войну в любое время, – у Зеленского назвали условие

Украина готова в любое время прекратить войну с Россией. Однако произойдет это исключительно на украинских условиях, а не в угоду оккупантам.

Об этом сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Натальи Мосейчук, передает 24 канал.

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В этом контексте Ермак уточнил, что украинские условия прекращения войны:

возврат нашей территориальной целостности на 100%;

компенсация всего того, что сделали оккупанты;

возвращение всех наших людей и детей, незаконно депортированных тысячами.

Еще очень много работы, но этот план существует,

– добавил Ермак.

Что предполагает украинская формула мира

Владимир Зеленский еще во время выступления на саммите G20 предложил украинскую формулу мира.

"В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира, формулу мира для мира. Как раз тогда, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это надо останавливать", – подчеркнул он.

Глава государства предложил участникам саммита следующие пункты:

Радиационная и ядерная сохранность. Продовольственная безопасность. Энергетическая сохранность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Вывод русских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

Следование им позволит не только остановить войну в Украине. Оно еще поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России, которые уже испытывают по всему миру.