Украина готова прекратить войну в любое время, – у Зеленского назвали условие

29 декабря 2022, 17:58
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Украина готова в любое время прекратить войну с Россией. Однако произойдет это исключительно на украинских условиях, а не в угоду оккупантам.

Об этом сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Натальи Мосейчук, передает 24 канал.

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В этом контексте Ермак уточнил, что украинские условия прекращения войны:

  • возврат нашей территориальной целостности на 100%;
  • компенсация всего того, что сделали оккупанты;
  • возвращение всех наших людей и детей, незаконно депортированных тысячами.

Еще очень много работы, но этот план существует,
– добавил Ермак.

Что предполагает украинская формула мира

Владимир Зеленский еще во время выступления на саммите G20 предложил украинскую формулу мира.

"В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира, формулу мира для мира. Как раз тогда, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это надо останавливать", – подчеркнул он.

Глава государства предложил участникам саммита следующие пункты:

  1. Радиационная и ядерная сохранность.
  2. Продовольственная безопасность.
  3. Энергетическая сохранность.
  4. Освобождение всех пленных и депортированных.
  5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  6. Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
  7. Возвращение справедливости.
  8. Противодействие экоциду.
  9. Недопущение эскалации.
  10. Фиксация окончания войны.

Следование им позволит не только остановить войну в Украине. Оно еще поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России, которые уже испытывают по всему миру.

Автор: Альона Захарова