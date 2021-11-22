Украина готова противостоять агрессору при любом развитии событий, – Данилов
Источник:СНБО
Алексей Данилов, на фоне заявлений разведки о предполагаемом плане наступления России, заявил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий. Секретарь СНБО заверил, что важна также консолидация цивилизованного мира.
Соответствующее заявление секретарь СНБО сделал во время рабочего визита в Канаду. Об этом говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Данилов заявил, что Украина готова противостоять агрессору
Алексей Данилов возглавил украинскую делегацию, принявшую участие в Halifax International Security Forum в Канаде.
Алексей Данилов отметил важность консолидации усилий цивилизованного мира для противодействия агрессивной политике России и готовности Украины противостоять государству-агрессору при любом развитии событий,
– говорится в сообщении.
Между тем, на встречах обсуждали и актуальные угрозы и сотрудничество Украины с государствами-партнерами. Более того, украинская делегация приняла участие в сессии, посвященной Украине. В частности, во время нее:
- обсудили ситуацию на украинских границах;
- важность продвижения евроатлантической интеграции Украины для обеспечения безопасности в регионе;
- необходимость жесткой реакции цивилизованного мира на провокации России;
- необходимость солидарной позиции евроатлантического сообщества.
Предполагаемая угроза нападения со стороны России: что известно
- 31 октября издание The Washington Post написало, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, что вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- 21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится напасть на Украину. В частности, государство уже оцепили тактические группы батальонов российских войск. Такое впечатление, будто оккупанты пытаются взять Украину в кольцо.
- По данным разведки, Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
- В Кремле заявили, что на фоне этого следует ожидать "провокации". По мнению спикера Путина Пескова – "истерика нагнетается искусственно".
- Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление на Украину.