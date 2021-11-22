Украина готова противостоять агрессору при любом развитии событий, – Данилов

Алексей Данилов, на фоне заявлений разведки о предполагаемом плане наступления России, заявил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий. Секретарь СНБО заверил, что важна также консолидация цивилизованного мира.

Соответствующее заявление секретарь СНБО сделал во время рабочего визита в Канаду. Об этом говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Данилов заявил, что Украина готова противостоять агрессору

Алексей Данилов возглавил украинскую делегацию, принявшую участие в Halifax International Security Forum в Канаде.

Алексей Данилов отметил важность консолидации усилий цивилизованного мира для противодействия агрессивной политике России и готовности Украины противостоять государству-агрессору при любом развитии событий,

– говорится в сообщении.

Между тем, на встречах обсуждали и актуальные угрозы и сотрудничество Украины с государствами-партнерами. Более того, украинская делегация приняла участие в сессии, посвященной Украине. В частности, во время нее:

обсудили ситуацию на украинских границах;

важность продвижения евроатлантической интеграции Украины для обеспечения безопасности в регионе;

необходимость жесткой реакции цивилизованного мира на провокации России;

необходимость солидарной позиции евроатлантического сообщества.

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